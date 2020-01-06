Рене Фазель: «Возможно, Рождественскому турниру стоит придать статус официального и проводить под эгидой  ИИХФ»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель в эфире «Беларусь 1» рассказал о придании официального статуса любительским соревнованиям на приз президента Беларуси.

– Идея проведения такого турнира сама по себе прекрасна – в первую очередь для игроков, которые принимают в нем участие. Здесь собрались хоккеисты, которые представляют более чем 20 стран. Это такое своеобразное единение, большая семья вернулась на лед. Я благодарен президенту Беларуси Александру Лукашенко за идею проведения таких соревнований. И, что более важно – за ее успешную реализацию на протяжении вот уже 16 лет.

Молодежный чемпионат мира в этом году впервые за последние годы проходил в Европе, его принимала Чехия, а не Северная Америка. По логистике мне было очень удобно добираться до Минска на Рождественский турнир. Это мой последний год в качестве главы Международной федерации хоккея. И я чувствовал своим долгом быть здесь, на открытии Рождественского турнира.

– Мы называем турнир неофициальным чемпионатом мира среди любителей. Нет ли у вас желания сделать его официальным ветеранским турниром под эгидой IIHF?

– Почему нет? Турнир проводится на протяжении многих лет. Подобные любительские соревнования есть в Северной Америке, среди скандинавских стран. Минский турнир уже успел зарекомендовать себя, поэтому с каждым годом он действительно приобретает все большую популярность. Возможно, стоит придать ему статус официального и проводить под эгидой Международной федерации хоккея, тем более, здесь представлена и наша команда. Надеюсь, будущий глава организации найдет возможность это сделать, – сказал Фазель.

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