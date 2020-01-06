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Пеп Гвардиола: «Работать в «МЮ» или «Реале» я не стану. Улечу на Мальдивы, если не будет предложений. Или не на Мальдивы, ведь там нет гольфа»
07.01.2020 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«После работы с «Сити» я никогда не буду тренировать их [
Я бы улетел на Мальдивы, если мне не поступит никаких предложений. Возможно, не на Мальдивы, поскольку там нет полей для гольфа», – сказал каталонец.
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Пеп Гвардиола: «Работать в «МЮ» или «Реале» я не стану. Улечу на Мальдивы, если не будет предложений. Или не на Мальдивы, ведь там нет гольфа»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не видит возможности в будущем возглавить другой клуб из того же города – «Юнайтед».
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