Пеп Гвардиола: «Работать в «МЮ» или «Реале» я не стану. Улечу на Мальдивы, если не будет предложений. Или не на Мальдивы, ведь там нет гольфа»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Пеп Гвардиола заявил, что не видит возможности в будущем возглавить другой клуб из того же города – «Юнайтед».

«После работы с «Сити» я никогда не буду тренировать их [ ]. Я бы не стал тренером «Реала» [после «Барселоны»].

Я бы улетел на Мальдивы, если мне не поступит никаких предложений. Возможно, не на Мальдивы, поскольку там нет полей для гольфа», – сказал каталонец.