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Пеп Гвардиола: «Работать в «МЮ» или «Реале» я не стану. Улечу на Мальдивы, если не будет предложений. Или не на Мальдивы, ведь там нет гольфа»

07.01.2020 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не видит возможности в будущем возглавить другой клуб из того же города – «Юнайтед».

«После работы с «Сити» я никогда не буду тренировать их [«Манчестер Юнайтед»]. Я бы не стал тренером «Реала» [после «Барселоны»].

Я бы улетел на Мальдивы, если мне не поступит никаких предложений. Возможно, не на Мальдивы, поскольку там нет полей для гольфа», – сказал каталонец.

Пеп Гвардиола: «Гольф – мое любимое хобби»

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не видит возможности в будущем возглавить другой клуб из того же города – «Юнайтед».
 
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