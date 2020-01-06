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НБА. «Филадельфия» обыграла «Оклахому», «Сан-Антонио» победил «Милуоки» и другие матчи

07.01.2020 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В рамках регулярного чемпионата НБА проходят девять матчей. 

Испытывающая проблемы на старте сезона «Филадельфия» одержала победу над «Оклахомой», «Сан-Антонио» дома обыграл «Милуоки» Адетокумбо.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Бостон 99:94 (26:17, 25:23, 23:32, 25:22)
Дата проведения
7 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Макрэй (19 + 7 подборов), Томас (17), Бонга (10 + 7 подборов), Маинми (4 + 8 подборов + 4 блок-шота), Пэйтон (0 + 7 подборов)  старт; Смит (27), Браун (15 + 9 подборов), Пасечник (7), Мэтьюз (0), Скофилд (0).
Бостон
Браун (23 + 12 подборов), Тейтум (17), Смарт (13), Хэйворд (10 + 10 подборов), Тайс (8 + 7 подборов)  старт; Г. Уильямс (9), Уотерс (8), Кантер (4 + 11 подборов), Грин (2), Уонамейкер (0), Эдвардс (0), Оджелей (0).

Шарлотт – Индиана 104:115 (29:27, 15:15, 21:37, 39:36)
Дата проведения
7 января, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Розир (28 + 6 передач), Грэм (22 + 6 передач), Бриджес (18 + 7 подборов), Вашингтон (6 + 9 подборов), Бийомбо (2 + 7 подборов)  старт; Зеллер (14), Бэйкон (7), Коди Мартин (4), Монк (3).
Индиана
Уоррен (36), Сабонис (18 + 12 подборов + 7 передач), Тернер (15 + 9 подборов), Лэмб (11 + 10 подборов), А. Холидэй (3)  старт; Дж. Холидэй (9), Макдермотт (8), Макконнелл (7 + 7 передач), Самнер (6), Битадзе (2), Сэмпсон (0).

Филадельфия – Оклахома-Сити 120:113 (31:31, 31:21, 28:34, 30:27)
Дата проведения
7 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Ричардсон (23), Харрис (18), Эмбиид (18 + 9 подборов + 8 передач), Симмонс (17 + 15 подборов + 8 передач), Хорфорд (13)  старт; Берк (12), Скотт (8), Коркмаз (6), Эннис (5).
Оклахома-Сити
Адамс (24 + 15 подборов), Пол (18 + 8 подборов + 6 передач), Галлинари (18 + 7 подборов), Гилджес-Александер (14 + 9 подборов), Фергюсон (6)  старт; Шредер (21), Диалло (6), Бэйзли (3), Мускала (3).

Орландо – Бруклин 101:89 (20:22, 32:17, 23:32, 26:18)
Дата проведения
7 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Фульц (25), Айванду (12), Фурнье (11), Гордон (11 + 14 подборов + 6 потерь), Вучевич (11 + 23 подбора)  старт; Огастин (16), Росс (10), Бамба (5), Берч (0).
Бруклин
Динуидди (16), Харрис (16), Темпл (9), Принс (6 + 8 подборов), Аллен (5 + 8 подборов)  старт; Луваву-Кабарро (9), Чендлер (9 + 9 подборов), Куруц (7), Муса (6), Джордан (4 + 7 подборов), Андерсон (2), Пинсон (0), Клэкстон (0).

Атланта – Денвер 115:123 (31:29, 25:35, 30:27, 29:32)
Дата проведения
7 января, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Янг (29 + 12 передач + 7 потерь), Хертер (22 + 8 подборов), Коллинз (17), Хантер (16), Фернанду (2)  старт; Лень (10), Реддиш (7), Джонс (4), Гудвин (3), Крэбб (3), Бембри (2), Картер (0).
Денвер
Йокич (47 + 8 подборов), Бартон (28 + 9 подборов), Мюррэй (16 + 8 передач), Харрис (4), Миллсэп (2)  старт; Моррис (14), Грант (6), Портер (4), Пламли (2).

Новый Орлеан – Юта 126:128 (36:35, 28:33, 33:27, 29:33)
Дата проведения
7 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Ингрэм (35 + 8 подборов), Редик (23), Болл (21 + 8 подборов + 7 передач), Фэйворс (9 + 10 подборов), Харт (8)  старт; Мур (13 + 7 подборов), Хэйс (7), Джексон (5), Александер-Уокер (5), Уильямс (0).
Юта
Богданович (35), Инглс (22 + 6 передач), Митчелл (19 + 6 передач), Гобер (9 + 19 подборов), О'Нил (3 + 7 подборов)  старт; Кларксон (16), Мудиай (8), Брэдли (7), Ньянг (6), Такер (3).

Сан-Антонио – Милуоки 126:104 (27:22, 38:30, 26:29, 35:23)
Дата проведения
7 января, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Дерозан (25 + 7 передач), Олдридж (17), Мюррей (13 + 9 подборов), Форбс (6), Лайлс (6 + 12 подборов)  старт; Миллс (21), Гэй (17 + 8 подборов), Уайт (9), Уокер (8 + 7 подборов), Мету (2), Пелтль (2), Кэрролл (0).
Милуоки
Я. Адетокумбо (24 + 12 подборов + 8 передач), Миддлтон (15), Мэттьюз (12), Бледсоу (8), Б. Лопес (8)  старт; Дивинченцо (16), Хилл (15), Ильясова (3), Р. Лопес (2 + 7 подборов), Корвер (1), Браун (0), Т. Адетокумбо (0), Уилсон (0).

Даллас – Чикаго 118:110 (33:27, 28:28, 27:27, 30:28)
Дата проведения
7 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Дончич (38 + 11 подборов + 10 передач), Пауэлл (16 + 7 подборов), Хардуэй (15), Финни-Смит (11), Бареа (2 + 5 потерь)  старт; Джексон (11), Райт (9), Клебер (7), Брансон (5), Сет Карри (4).
Чикаго
Маркканен (26 + 9 подборов), Лавин (20 + 7 передач), Саторански (11 + 14 передач), Данн (6), Картер (6)  старт; Уайт (15), Гэффорд (13 + 8 подборов), Янг (11 + 9 подборов), Харрисон (2), Хатчисон (0).

Сакраменто – Голден Стэйт 111:98 (26:19, 26:21, 38:24, 21:34)
Дата проведения
7 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Фокс (21 + 7 передач + 6 потерь), Хилд (21), Барнс (18), Бьелица (8 + 10 подборов), Холмс (7)  старт; Ариза (18), Джозеф (12), Джайлз (4), Свэниган (2), Феррелл (0), Джеймс (0), Гэбриэл (0).
Голден Стэйт
Робинсон (16), Паскалл (12), Боумэн (8 + 5 потерь), Ли (8), Коули-Стайн (8 + 9 подборов)  старт; Спеллмен (13), Беркс (10), Пул (9), Крисс (8), Эванс (4), Смаилагич (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В рамках регулярного чемпионата НБА проходят девять матчей.
 
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