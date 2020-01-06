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НБА. «Филадельфия» обыграла «Оклахому», «Сан-Антонио» победил «Милуоки» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата НБА проходят девять матчей.
Испытывающая проблемы на старте сезона «Филадельфия» одержала победу над «Оклахомой», «Сан-Антонио» дома обыграл «Милуоки» Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
7 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
-
Макрэй (19 + 7 подборов),
Томас (17),
Бонга (10 + 7 подборов),
Маинми (4 + 8 подборов + 4 блок-шота),
Пэйтон (0 + 7 подборов) старт;
Смит (27),
Браун (15 + 9 подборов),
Пасечник (7),
Мэтьюз (0),
Скофилд (0).
- Бостон
-
Браун (23 + 12 подборов),
Тейтум (17),
Смарт (13),
Хэйворд (10 + 10 подборов),
Тайс (8 + 7 подборов) старт;
Г. Уильямс (9),
Уотерс (8),
Кантер (4 + 11 подборов),
Грин (2),
Уонамейкер (0),
Эдвардс (0),
Оджелей (0).
- Дата проведения
-
7 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
-
Розир (28 + 6 передач),
Грэм (22 + 6 передач),
Бриджес (18 + 7 подборов),
Вашингтон (6 + 9 подборов),
Бийомбо (2 + 7 подборов) старт;
Зеллер (14),
Бэйкон (7),
Коди Мартин (4),
Монк (3).
- Индиана
-
Уоррен (36),
Сабонис (18 + 12 подборов + 7 передач),
Тернер (15 + 9 подборов),
Лэмб (11 + 10 подборов),
А. Холидэй (3) старт;
Дж. Холидэй (9),
Макдермотт (8),
Макконнелл (7 + 7 передач),
Самнер (6),
Битадзе (2),
Сэмпсон (0).
- Дата проведения
-
7 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Ричардсон (23),
Харрис (18),
Эмбиид (18 + 9 подборов + 8 передач),
Симмонс (17 + 15 подборов + 8 передач),
Хорфорд (13) старт;
Берк (12),
Скотт (8),
Коркмаз (6),
Эннис (5).
- Оклахома-Сити
-
Адамс (24 + 15 подборов),
Пол (18 + 8 подборов + 6 передач),
Галлинари (18 + 7 подборов),
Гилджес-Александер (14 + 9 подборов),
Фергюсон (6) старт;
Шредер (21),
Диалло (6),
Бэйзли (3),
Мускала (3).
- Дата проведения
-
7 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Фульц (25),
Айванду (12),
Фурнье (11),
Гордон (11 + 14 подборов + 6 потерь),
Вучевич (11 + 23 подбора) старт;
Огастин (16),
Росс (10),
Бамба (5),
Берч (0).
- Бруклин
-
Динуидди (16),
Харрис (16),
Темпл (9),
Принс (6 + 8 подборов),
Аллен (5 + 8 подборов) старт;
Луваву-Кабарро (9),
Чендлер (9 + 9 подборов),
Куруц (7),
Муса (6),
Джордан (4 + 7 подборов),
Андерсон (2),
Пинсон (0),
Клэкстон (0).
- Дата проведения
-
7 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Янг (29 + 12 передач + 7 потерь),
Хертер (22 + 8 подборов),
Коллинз (17),
Хантер (16),
Фернанду (2) старт;
Лень (10),
Реддиш (7),
Джонс (4),
Гудвин (3),
Крэбб (3),
Бембри (2),
Картер (0).
- Денвер
-
Йокич (47 + 8 подборов),
Бартон (28 + 9 подборов),
Мюррэй (16 + 8 передач),
Харрис (4),
Миллсэп (2) старт;
Моррис (14),
Грант (6),
Портер (4),
Пламли (2).
- Дата проведения
-
7 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Ингрэм (35 + 8 подборов),
Редик (23),
Болл (21 + 8 подборов + 7 передач),
Фэйворс (9 + 10 подборов),
Харт (8) старт;
Мур (13 + 7 подборов),
Хэйс (7),
Джексон (5),
Александер-Уокер (5),
Уильямс (0).
- Юта
-
Богданович (35),
Инглс (22 + 6 передач),
Митчелл (19 + 6 передач),
Гобер (9 + 19 подборов),
О'Нил (3 + 7 подборов) старт;
Кларксон (16),
Мудиай (8),
Брэдли (7),
Ньянг (6),
Такер (3).
- Дата проведения
-
7 января, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Дерозан (25 + 7 передач),
Олдридж (17),
Мюррей (13 + 9 подборов),
Форбс (6),
Лайлс (6 + 12 подборов) старт;
Миллс (21),
Гэй (17 + 8 подборов),
Уайт (9),
Уокер (8 + 7 подборов),
Мету (2),
Пелтль (2),
Кэрролл (0).
- Милуоки
-
Я. Адетокумбо (24 + 12 подборов + 8 передач),
Миддлтон (15),
Мэттьюз (12),
Бледсоу (8),
Б. Лопес (8) старт;
Дивинченцо (16),
Хилл (15),
Ильясова (3),
Р. Лопес (2 + 7 подборов),
Корвер (1),
Браун (0),
Т. Адетокумбо (0),
Уилсон (0).
- Дата проведения
-
7 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Дончич (38 + 11 подборов + 10 передач),
Пауэлл (16 + 7 подборов),
Хардуэй (15),
Финни-Смит (11),
Бареа (2 + 5 потерь) старт;
Джексон (11),
Райт (9),
Клебер (7),
Брансон (5),
Сет Карри (4).
- Чикаго
-
Маркканен (26 + 9 подборов),
Лавин (20 + 7 передач),
Саторански (11 + 14 передач),
Данн (6),
Картер (6) старт;
Уайт (15),
Гэффорд (13 + 8 подборов),
Янг (11 + 9 подборов),
Харрисон (2),
Хатчисон (0).
- Дата проведения
-
7 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Фокс (21 + 7 передач + 6 потерь),
Хилд (21),
Барнс (18),
Бьелица (8 + 10 подборов),
Холмс (7) старт;
Ариза (18),
Джозеф (12),
Джайлз (4),
Свэниган (2),
Феррелл (0),
Джеймс (0),
Гэбриэл (0).
- Голден Стэйт
-
Робинсон (16),
Паскалл (12),
Боумэн (8 + 5 потерь),
Ли (8),
Коули-Стайн (8 + 9 подборов) старт;
Спеллмен (13),
Беркс (10),
Пул (9),
Крисс (8),
Эванс (4),
Смаилагич (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Хайлайты Дончича, защита «Милуоки» и победы Леброна. Рейтинг самых интересных команд НБА
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В рамках регулярного чемпионата НБА проходят девять матчей.
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