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Шэньчжэнь (WTA). Второй круг. Cоболенко играет с Кристиной Плишковой
07.01.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во втором круге турнира в Шэньчжэне действующая чемпионка Арина Соболенко играет против Кристины Плишковой.
Shenzhen Open
Шэньчжэнь, Китай
5 – 12 января 2020
International
Призовой фонд – 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
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Во втором круге турнира в Шэньчжэне действующая чемпионка Арина Соболенко играет против Кристины Плишковой.
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