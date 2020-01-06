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Шэньчжэнь (WTA). Второй круг. Cоболенко играет с Кристиной Плишковой

07.01.2020 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во втором круге турнира в Шэньчжэне действующая чемпионка Арина Соболенко играет против Кристины Плишковой.

Shenzhen Open

Шэньчжэнь, Китай

5 – 12 января 2020

International

Призовой фонд – 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Катерина Бондаренко (Украина)  Чжан Шуай (Китай)
7:6|6:3
Дата проведения
7 января, 07.30
Онлайн матча

 

Кристина Плишкова (Чехия)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
7 января, 07.30
Онлайн матча

 

Сиюй Ван (Китай)  Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
7 января, 09.00
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан)  Яфань Ван (Китай)
Дата проведения
7 января, 10.30
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге турнира в Шэньчжэне действующая чемпионка Арина Соболенко играет против Кристины Плишковой.
 
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