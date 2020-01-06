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Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира в Минске (+видео)

07.01.2020 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал XVI Рождественского турнира среди любителей в Минске, обыграв в полуфинале хоккеистов Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 9:5 (3:1, 4:3, 2:1), передает корреспондент БЕЛТА.

Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира в Минске (+видео)

В сегодняшней встрече хозяева турнира сразу пошли вперед, но быстро добиться успеха им не удалось. Однако на 8-й минуте белорусы все же сумели выйти вперед после точного броска Александра Макрицкого. Еще через 5 минут Александр Рядинский с передачи Александра Лукашенко удвоил результат. Затем капитан хозяев Олег Антоненко забросил третью шайбу, после чего форвард гостей Артур Зайнутдинов отквитал один гол. Почти сразу после перерыва белорусы отличились дважды подряд — сначала цели достиг точный бросок Александра Лукашенко, а затем успеха добился Александр Кулаков. Гости не остались в долгу и вскоре играющий тренер команды ОАЭ белорусский специалист Артем Сенкевич, Лука Вукоя и, реализовавший буллит Артур Зайнутдинов, сократили разрыв до минимума — 5:4. Пропустив 3 шайбы подряд, белорусские хоккеисты активизировались и за минуту до второго перерыва Андрей Михалев и Олег Антоненко сделали счет 7:4. В начале заключительной трети матча после паса Александра Лукашенко эффектную шайбу забросил Михаил Грабовский. Потом они поменялись ролями — Александр Лукашенко поразил ворота дальним броском после передачи Михаила Грабовского. Гости ответили голом Артема Сенкевича.

Лучшими игроками этого поединка признаны Джума Аль-Дахери (ОАЭ) и Михаил Грабовский (Беларусь).

Таким образом, во вторник, 7 января в решающем поединке за главный приз команда Президента Беларуси встретится с хоккеистами России, которая в первом полуфинале обыграла соперников из Финляндии с результатом 5:2.

На групповом этапе нынешнего турнира белорусы победили команды Международной федерации хоккея (11:3) и США (9:3). Россияне были сильнее сборных Балтии (14:5) и Германии (8:1).

Главный финал начнется в 19.00 на большой площадке «Чижовка-Арены». Там же в 13.00 команды Финляндии и ОАЭ встретятся в матче за 3-е место.

Команда Президента Беларуси 12 раз становилась триумфатором минского Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), российские хоккеисты трижды занимали первое место (2007, 2011, 2015).

В прошлом году ледовая дружина главы белорусского государства обыграла в финале россиян со счетом 8:5. В игре за бронзу хоккеисты ОАЭ победили финнов с результатом 6:3.

Также 7 января на малой площадке состоятся решающие матчи финального этапа турнира «Золотая шайба» в старшей возрастной группе. Встреча за бронзу начнется в 10.00, а поединок за первое место стартует в 15.00.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал XVI Рождественского турнира среди любителей в Минске, обыграв в полуфинале хоккеистов Объединенных Арабских
 
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