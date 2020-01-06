ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси – 8-й, Роналду – 49-й

07.01.2020 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы. 

Возглавил список CIES Football Observatory нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 265,2 млн евро.

21-летний француз опередил вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга (2-е место, 223,7 млн), на третьей позиции – Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1 млн).

Топ-10 рейтинга CIES Football Observatory выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 265,2

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 223,7

3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 175,1

4. Джейдон Санчо («Боруссия») – 168,9

5. Садьо Мане («Ливерпуль») – 155,6

6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150,5

7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 134,3

8. Лионель Месси («Барселона») – 125,5

9. Антуан Гризманн («Барселона») – 123

10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 115,7

Трансферная стоимость нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду была оценена в 80,3 млн евро. Португалец занял 49-е место в рейтинге.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Минское «Динамо» принимает «Куньлунь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика