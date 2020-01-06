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Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси – 8-й, Роналду – 49-й
07.01.2020 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.
Возглавил список CIES Football Observatory нападающий «ПСЖ»
21-летний француз опередил вингера
Топ-10 рейтинга CIES Football Observatory выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 265,2
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 223,7
3. Мохамед Салах (
4. Джейдон Санчо («Боруссия») – 168,9
5. Садьо Мане («Ливерпуль») – 155,6
6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150,5
7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 134,3
8. Лионель Месси (
9. Антуан Гризманн («Барселона») – 123
10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 115,7
Трансферная стоимость нападающего «Ювентуса»
С полным списком можно ознакомиться по
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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.
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