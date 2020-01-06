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Грабовский вышел в составе команды президента на финал Рождественского турнира. Басков – на тренерской скамье

07.01.2020 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский вышел в составе команды президента на финал Рождественского турнира против команды России. Отметим, что специалист присутствовал на матче «зубров» против «Куньлуня» (1:5).

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков находится на тренерской скамейке команды президента.

Команда Президента Беларуси 12 раз становилась триумфатором минского Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), российские хоккеисты трижды занимали первое место (2007, 2011, 2015).

 
 
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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский вышел в составе команды президента на финал Рождественского турнира против команды России.
 
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