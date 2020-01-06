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Грабовский вышел в составе команды президента на финал Рождественского турнира. Басков – на тренерской скамье
07.01.2020 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков находится на тренерской скамейке команды президента.
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Грабовский вышел в составе команды президента на финал Рождественского турнира. Басков – на тренерской скамье
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский вышел в составе команды президента на финал Рождественского турнира против команды России.
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