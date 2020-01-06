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Крэйг Вудкрофт: «Сейчас есть некая проблема в раздевалке, когда видно, что игроки относятся равнодушно к поражениям»

07.01.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог матча против «Куньлуня» – 1:5.

«Сейчас есть некая проблема в раздевалке, когда видно, что игроки относятся равнодушно к поражениям. Такого быть не должно.

Я знаю что такое побеждать, я знаю что такое победа, я знаю как она добывается, я знаю как она пахнет, и я хочу вернуть эту победную культуру в раздевалку «Динамо», – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог матча против «Куньлуня» – 1:5.
 
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