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Шейн Принс: «Стараемся что-то изменить, но пока не получается. Будем надеяться, что в светлом будущем у нас будут светлые пятна»

07.01.2020 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игрок минского «Динамо» Шейн Принс поделился мнением об игре команды.

- А есть объяснение тому, что происходит с командой?

– Как такового объяснения сейчас у меня нет, но определенно сезон сейчас идет не по тому сценарию, по которому мы рассчитывали, действительно, есть много поражений.

Конкретно в сегодняшнем матче у нас были шансы, мы не каждую игру создаем столько игровых моментов, как сегодня, но, к сожалению, не смогли их реализовать – в этом причина. Если бы может быть забросили одну шайбу в первом периоде, то все пошло бы по-другому, но сейчас есть как есть.

- Можно ли говорить, что «Динамо» худшая команда КХЛ?

– Конечно никто не хочет находиться на последнем месте в турнирной таблице, но это то, что мы сейчас имеем.

Нам надо собраться, победить в паре матчей, может быть в следующих играх нам удастся сделать серию хотя бы из парочки побед. Мы ни в коем случае не снимаем с себя вины, мы стараемся что-то изменить, но пока не очень получается. Будем надеяться, что в светлом будущем у нас будут светлые пятна и прямо сейчас нам надо выходить работать и стараться выкладываться на все сто в каждом матче, – сказал Принс.

Крэйг Вудкрофт: «Сейчас есть некая проблема в раздевалке, когда видно, что игроки относятся равнодушно к поражениям»

 
 
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