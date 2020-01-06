Шейн Принс: «Стараемся что-то изменить, но пока не получается. Будем надеяться, что в светлом будущем у нас будут светлые пятна»

Источник материала: Tribuna.com

Игрок минского Шейн Принс поделился мнением об игре команды.

- А есть объяснение тому, что происходит с командой?

– Как такового объяснения сейчас у меня нет, но определенно сезон сейчас идет не по тому сценарию, по которому мы рассчитывали, действительно, есть много поражений.

Конкретно в сегодняшнем матче у нас были шансы, мы не каждую игру создаем столько игровых моментов, как сегодня, но, к сожалению, не смогли их реализовать – в этом причина. Если бы может быть забросили одну шайбу в первом периоде, то все пошло бы по-другому, но сейчас есть как есть.

- Можно ли говорить, что «Динамо» худшая команда ?

– Конечно никто не хочет находиться на последнем месте в турнирной таблице, но это то, что мы сейчас имеем.

Нам надо собраться, победить в паре матчей, может быть в следующих играх нам удастся сделать серию хотя бы из парочки побед. Мы ни в коем случае не снимаем с себя вины, мы стараемся что-то изменить, но пока не очень получается. Будем надеяться, что в светлом будущем у нас будут светлые пятна и прямо сейчас нам надо выходить работать и стараться выкладываться на все сто в каждом матче, – сказал Принс.