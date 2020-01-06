Грабовский уехал после второго периода матча против «Куньлуня». В третьем отрезке «зубры» пропустили три шайбы

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского Михаил Грабовский после второго периода матча против (1:5) покинул «Минск-Арену». Добавим, что 35-летний специалист сейчас играет в финале Рождественского турнира против команды России.

Экс-хоккеист забросил 2 шайбу и вывел команду президента вперед (2:1).

«Зубры» после второго периода матча «Динамо» Минск – «Куньлунь» уступали команде из Китая (1:2). В последней трети игры команда Вудкрофта пропустила еще три шайбы.