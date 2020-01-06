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Грабовский уехал после второго периода матча против «Куньлуня». В третьем отрезке «зубры» пропустили три шайбы
07.01.2020 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского
Экс-хоккеист забросил 2 шайбу и вывел команду президента вперед (2:1).
«Зубры» после второго периода матча «Динамо» Минск – «Куньлунь» уступали команде из Китая (1:2). В последней трети игры команда Вудкрофта пропустила еще три шайбы.
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Грабовский уехал после второго периода матча против «Куньлуня». В третьем отрезке «зубры» пропустили три шайбы
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский после второго периода матча против «Куньлуня» (1:5) покинул «Минск-Арену».
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