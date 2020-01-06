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Рождественский турнир. Беларусь в финале обыграла Россию. Брикун стал лучшим игроком

07.01.2020 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на Рождественском турнире любителей хоккея на приз президента Беларуси в Минске прошли решающие встречи. В матче за бронзу сборная ОАЭ взяла верх над Финляндией, а  в финальном матче команда президента Беларуси оказалась сильнее России.

Лучшим игроком матча в составе команды президента стал Игорь Брикун.

Отметим, что Беларусь выиграла 13 титул минского Рождественского турнира.

Рождественский турнир

Финал

Беларусь – Россия – 4:1

7 января, 19:00, «Чижовка-Арена»

Матч за 3-е место

ОАЭ – Финляндия – 3:2

7 января. Минск, «Чижовка-Арена». Начало – 13:00

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на Рождественском турнире любителей хоккея на приз президента Беларуси в Минске прошли решающие встречи.
 
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