ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Бостон» принимает «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

08.01.2020 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. 

«Бостон» принимает на своей площадке «Сан-Антонио». Финалист прошлого сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с «Милуоки».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Сан-Антонио
Дата проведения
9 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Орландо – Вашингтон
Дата проведения
9 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

Индиана – Майами
Дата проведения
9 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Шарлотт – Торонто
Дата проведения
9 января, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Превью

Атланта – Хьюстон
Дата проведения
9 января, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Превью

Даллас – Денвер
Дата проведения
9 января, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Чикаго
Дата проведения
9 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Юта – Нью-Йорк
Дата проведения
9 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Милуоки
Дата проведения
9 января, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча Превью
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Филадельфии», «Торонто» против «Виннипега», «Лос-Анджелес» – «Даллас»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика