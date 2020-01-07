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НБА. «Бостон» принимает «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
08.01.2020 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
«Бостон» принимает на своей площадке «Сан-Антонио». Финалист прошлого сезона
НБА
Регулярный чемпионат
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
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