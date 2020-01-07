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Дмитрий Басков: «Президент позволяет руководить командой, позволяет принимать решения»
08.01.2020 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий
«Раньше играл в команде президента. Потом стал тренером. Это еще большая ответственность, чем играть в воротах.
Тут дело даже не тренировать, а руководить командой президента.
Хоккей – это вся моя жизнь. Надеюсь, не будет ситуации, когда я окажусь вне его», – сказал
Отметим, что команда президента Беларуси выиграла 13-й в своей истории титул Рождественского турнира.
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, как тренирует команду президента Беларуси.
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