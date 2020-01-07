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Дмитрий Басков: «Президент позволяет руководить командой, позволяет принимать решения»

08.01.2020 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, как тренирует команду президента Беларуси.

«Раньше играл в команде президента. Потом стал тренером. Это еще большая ответственность, чем играть в воротах.

Тут дело даже не тренировать, а руководить командой президента. Президент позволяет руководить командой, позволяет принимать решения.

Хоккей – это вся моя жизнь. Надеюсь, не будет ситуации, когда я окажусь вне его», – сказал Басков.

Отметим, что команда президента Беларуси выиграла 13-й в своей истории титул Рождественского турнира.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, как тренирует команду президента Беларуси.
 
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