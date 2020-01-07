Дмитрий Басков: «Президент позволяет руководить командой, позволяет принимать решения»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, как тренирует команду президента Беларуси.

«Раньше играл в команде президента. Потом стал тренером. Это еще большая ответственность, чем играть в воротах.

Тут дело даже не тренировать, а руководить командой президента. Президент позволяет руководить командой, позволяет принимать решения.

Хоккей – это вся моя жизнь. Надеюсь, не будет ситуации, когда я окажусь вне его», – сказал Басков .

Отметим, что команда президента Беларуси выиграла 13-й в своей истории титул Рождественского турнира.