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Юрий Шевцов: «Гандбол не обделен вниманием. Оказалось, президент смотрит все игры сборной Беларуси»
08.01.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Юрий
«Гандбол не обделен вниманием. Удивился, когда президент мне рассказал, как плохо сборная сыграла с чехами. Думал, что он не смотрел матч, что на это не хватает времени. Оказалось, президент смотрит все игры сборной Беларуси. То, что Виктор Александрович
Напомним, завтра сборная Беларуси проведет первый матч в рамках группового этапа Евро-2020. Соперник – сборная Сербии.
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о том, как президент следит за командой.
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