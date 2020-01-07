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Юрий Шевцов: «Гандбол не обделен вниманием. Оказалось, президент смотрит все игры сборной Беларуси»

08.01.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о том, как президент следит за командой.

«Гандбол не обделен вниманием. Удивился, когда президент мне рассказал, как плохо сборная сыграла с чехами. Думал, что он не смотрел матч, что на это не хватает времени. Оказалось, президент смотрит все игры сборной Беларуси. То, что Виктор Александрович Лукашенко посетил наш матч, является еще одним показателем, что руководство интересуется гандболом», – сказал Шевцов.

Напомним, завтра сборная Беларуси проведет первый матч в рамках группового этапа Евро-2020. Соперник – сборная Сербии.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о том, как президент следит за командой.
 
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