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Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» в брестское «Динамо»

09.01.2020 00:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Илья Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» в брестское «Динамо».

Форвард пришел в «Энергетик-БГУ» перед началом сезона-2019, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей. Напомним, Шкурин стал лучшим бомбардиром турнира, а также его лучшим игроком по системе «гол+пас» (19+7).

Подробную статистику 20-летнего футболиста смотрите здесь.

Журналист Карпов: «Год назад Зайцев выкупил Шкурина за 40 тыс долларов, а сейчас продает в ЦСКА за 500 тыс евро»

Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» в брестское «Динамо»

 
 
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Нападающий Илья Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» в брестское «Динамо».
 
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