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Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» в брестское «Динамо»
09.01.2020 00:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Илья
Форвард пришел в «Энергетик-БГУ» перед началом сезона-2019, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей. Напомним,
Подробную статистику 20-летнего футболиста смотрите
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Нападающий Илья Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» в брестское «Динамо».
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