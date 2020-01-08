Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» в брестское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Илья Шкурин перешел из « Энергетика-БГУ » в брестское .

Форвард пришел в «Энергетик-БГУ» перед началом сезона-2019, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей. Напомним, Шкурин стал лучшим бомбардиром турнира, а также его лучшим игроком по системе «гол+пас» (19+7).

Подробную статистику 20-летнего футболиста смотрите здесь.

Журналист Карпов: «Год назад Зайцев выкупил Шкурина за 40 тыс долларов, а сейчас продает в ЦСКА за 500 тыс евро»



