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Евро-2020. Беларусь сыграет с Сербией. Начало – в 20:15
09.01.2020 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня гандбольная сборная Беларуси начинает выступление на чемпионате Европы, который пройдет в трех странах: Норвегии, Швеции и Австрии.
Сегодня наша команды сыграет с Сербией.
Чемпионат Европы-2020
Мужчины
Группа А
Беларусь – Сербия
9 января, 20:15
Трансляция: Беларусь 5
Хорватия – Черногория
9 января, 22:30
Таблица группы А: Беларусь – 0 матчей (0 очков), Хорватия – 0 (0), Черногория – 0 (0), Сербия – 0 (0).
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Сегодня гандбольная сборная Беларуси начинает выступление на чемпионате Европы, который пройдет в трех странах: Норвегии, Швеции и Австрии.
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