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Евро-2020. Беларусь сыграет с Сербией. Начало – в 20:15

09.01.2020 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня гандбольная сборная Беларуси начинает выступление на чемпионате Европы, который пройдет в трех странах: Норвегии, Швеции и Австрии.

Сегодня наша команды сыграет с Сербией.

Чемпионат Европы-2020

Мужчины

Группа А

Беларусь – Сербия

9 января, 20:15

Трансляция: Беларусь 5

Хорватия – Черногория

9 января, 22:30

Таблица группы А: Беларусь – 0 матчей (0 очков), Хорватия – 0 (0), Черногория – 0 (0), Сербия – 0 (0).

Вратарь БГК смачно получил от блогера между ног, но потом жестко отомстил

 
 
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Сегодня гандбольная сборная Беларуси начинает выступление на чемпионате Европы, который пройдет в трех странах: Норвегии, Швеции и Австрии.
 
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