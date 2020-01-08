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Гуренко останется главным тренером минского «Динамо» («Прессбол»)

09.01.2020 14:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Сергей Гуренко останется главным тренером минского «Динамо». Это подтвердил в разговоре с корреспондентом «Прессбола» спортивный директор клуба Юрий Поклад.

Кроме того, Поклад опроверг слухи о якобы проведенных переговорах с казахстанским тренером Владимиром Чебуриным.

В сезоне-2019 столичное «Динамо» финишировало четвертым в высшей лиге, отстав от чемпиона 25 баллов.

Итоги сезона от спортивного директора минского «Динамо»: про долги, селекцию, нового хозяина и надежды на золото

 
 
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Белорусский специалист Сергей Гуренко останется главным тренером минского «Динамо».
 
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