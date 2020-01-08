Гуренко останется главным тренером минского «Динамо» («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Сергей Гуренко останется главным тренером минского . Это подтвердил в разговоре с корреспондентом «Прессбола» спортивный директор клуба .

Кроме того, Поклад опроверг слухи о якобы проведенных переговорах с казахстанским тренером .

В сезоне-2019 столичное «Динамо» финишировало четвертым в высшей лиге, отстав от чемпиона 25 баллов.

Итоги сезона от спортивного директора минского «Динамо»: про долги, селекцию, нового хозяина и надежды на золото