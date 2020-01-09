Борис Пуховский: «Это великая победа для нас. Было очень важно выиграть сразу, победа решила многое»

Источник материала: Tribuna.com

Разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский прокомментировал победу над командой Сербии (35:30) в матче стартового тура чемпионата Европы.

«Это великая победа для нас. Было очень важно выиграть сразу, потому что рамки турнира не позволяют ошибаться. Впереди еще две тяжелые игры, но эта решала очень многое. Если бы мы уступили, то уже думали бы о плохом. Но сейчас все супер. Мы выиграли, нам все удалось», – сказал Пуховский.

Топ-сэйвы, эстетские голы и броски в пустые – так белорусы выиграли старт гандбольного Евро