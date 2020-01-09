ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борис Пуховский: «Это великая победа для нас. Было очень важно выиграть сразу, победа решила многое»

10.01.2020 00:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский прокомментировал победу над командой Сербии (35:30) в матче стартового тура чемпионата Европы.

«Это великая победа для нас. Было очень важно выиграть сразу, потому что рамки турнира не позволяют ошибаться. Впереди еще две тяжелые игры, но эта решала очень многое. Если бы мы уступили, то уже думали бы о плохом. Но сейчас все супер. Мы выиграли, нам все удалось», – сказал Пуховский.

Топ-сэйвы, эстетские голы и броски в пустые – так белорусы выиграли старт гандбольного Евро

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский прокомментировал победу над командой Сербии (35:30) в матче стартового тура чемпионата Европы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Тампа» примет «Аризону»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика