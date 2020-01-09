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Борис Пуховский: «Это великая победа для нас. Было очень важно выиграть сразу, победа решила многое»
10.01.2020 00:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Разыгрывающий сборной Беларуси
«Это великая победа для нас. Было очень важно выиграть сразу, потому что рамки турнира не позволяют ошибаться. Впереди еще две тяжелые игры, но эта решала очень многое. Если бы мы уступили, то уже думали бы о плохом. Но сейчас все супер. Мы выиграли, нам все удалось», – сказал Пуховский.
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Борис Пуховский: «Это великая победа для нас. Было очень важно выиграть сразу, победа решила многое»
Разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский прокомментировал победу над командой Сербии (35:30) в матче стартового тура чемпионата Европы.
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