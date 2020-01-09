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НХЛ. «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Тампа» примет «Аризону»

10.01.2020 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Виннипег 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)
Дата проведения
10 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Коннор (Шайфли, Элерс)
1:1 – 17 Пастрняк (Курали, Нордстрем)
1:2 – 26 Копп (Элерс, Моррисси)
2:2 – 29 Пастрняк (Маршанд, Крюг)
3:2 – 38 Дебраск ()
3:3 – 39 Пионк (Лайне, Уилер)
3:4 – 47 Шайфли (Куликов, Коннор)
4:4 – 51 Пастрняк (Дебраск, Крейчи)
5:4 – 51 Дебраск (Гжельчик, Макэвой)

 

Флорида – Ванкувер 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Дата проведения
10 января, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Аччари (Трочек)
2:0 – 3 Пысик (Бойл, Сивиур)
2:1 – 6 Босер (Петтерссон, Майерс)
3:1 – 18 Дадонов (Юбердо, Барков)
4:1 – 23 Хоффман (Йэндл, Юбердо)
5:1 – 46 Аччари (Коннолли, Экблад)
5:2 – 52 Мотте (Шаллер, Бигл)

 

Монреаль – Эдмонтон 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Дата проведения
10 января, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Дано (Петри, Татар)
2:0 – 22 Котканиеми (Кулак, Лехконен)
2:1 – 27 Шейэн (Ларссон, Нюгорд)
2:2 – 42 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид)
2:3 – 49 Чейссон (Рассел, Клефбом)
2:4 – 59 Арчибальд (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс)

 

Рейнджерс – Нью-Джерси 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)
Дата проведения
10 января, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Панарин (Фокс, Деанджело)
1:1 – 8 Руни (Заха)
2:1 – 9 Деанджело (Крайдер, Зибанежад)
3:1 – 12 Крайдер (Зибанежад, Деанджело)
3:2 – 18 Колман (Зэйджак, Сиверсон)
3:3 – 28 Колман (Гусев, Бутчер)
4:3 – 32 Деанджело (Бучневич, Стаал)
5:3 – 35 Деанджело (Панарин, Строум)
6:3 – 52 Фаст (Панарин, Строум)

 

Тампа-Бэй – Аризона 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Дата проведения
10 января, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 15 Киллорн (Пакетт, Марун)
2:0 – 18 Сергачев (Марун, Пакетт)
3:0 – 26 Кучеров (Стэмкос, Пойнт)
4:0 – 28 Кучеров (Рутта, Стэмкос)

 

Сент-Луис – Баффало 4:1 (3 период)
Дата проведения
10 января, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Томас (Стеен, Бозак)
2:0 – 13 Бозак (Миккола, Томас)
2:1 – 24 Айкел (Далин, Райнхарт)
3:1 – 30 Перрон (Шварц, Шенн)

 

Чикаго – Нэшвилл 1:3 (2 период)
Дата проведения
10 января, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Арвидссон (Форсберг, Йоси)
0:2 – 8 Блэкуэлл (Тренин)
0:3 – 16 Дюшен (Экхольм)
1:3 – 26 Кубалик (Кит, Тэйвс)

 

Калгари – Миннесота 1:1 (2 период)
Дата проведения
10 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Райан (Баклунд, Хэнифин)
1:1 – 20 Зукарелло-Асен (Стэлок)

 

Анахайм – Даллас 0:0 (1 период)
Дата проведения
10 января, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Лос-Анджелес 0:0 (1 период)
Дата проведения
10 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Коламбус
Дата проведения
10 января, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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