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НХЛ. «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Тампа» примет «Аризону»
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Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
10 января, 03.00, «TD Garden»
-
0:1 – 7
Коннор (Шайфли, Элерс)
-
1:1 – 17
Пастрняк (Курали, Нордстрем)
-
1:2 – 26
Копп (Элерс, Моррисси)
-
2:2 – 29
Пастрняк (Маршанд, Крюг)
-
3:2 – 38
Дебраск ()
-
3:3 – 39
Пионк (Лайне, Уилер)
-
3:4 – 47
Шайфли (Куликов, Коннор)
-
4:4 – 51
Пастрняк (Дебраск, Крейчи)
-
5:4 – 51
Дебраск (Гжельчик, Макэвой)
- Дата проведения
-
10 января, 03.00, «Madison Square Garden»
-
1:0 – 5
Панарин (Фокс, Деанджело)
-
1:1 – 8
Руни (Заха)
-
2:1 – 9
Деанджело (Крайдер, Зибанежад)
-
3:1 – 12
Крайдер (Зибанежад, Деанджело)
-
3:2 – 18
Колман (Зэйджак, Сиверсон)
-
3:3 – 28
Колман (Гусев, Бутчер)
-
4:3 – 32
Деанджело (Бучневич, Стаал)
-
5:3 – 35
Деанджело (Панарин, Строум)
-
6:3 – 52
Фаст (Панарин, Строум)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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