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⚔️«Реал» и «Атлетико» сыграют в финале Суперкубка Испании 12 января
10.01.2020 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Атлетико» сыграет с
Команда Диего Симеоне в полуфинале обыграла «Барселону» (3:2), а
Финал турнира, проходящего в Саудовской Аравии, состоится в воскресенье, 12 января, и начнется в 21:00 по белорусскому времени.
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«Атлетико» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.
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