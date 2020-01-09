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⚔️«Реал» и «Атлетико» сыграют в финале Суперкубка Испании 12 января

10.01.2020 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Атлетико» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Команда Диего Симеоне в полуфинале обыграла «Барселону» (3:2), а «Реал» победил «Валенсию» (3:1).

Финал турнира, проходящего в Саудовской Аравии, состоится в воскресенье, 12 января, и начнется в 21:00 по белорусскому времени.

 
 
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«Атлетико» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.
 
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