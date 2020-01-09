Валерий Громыко: «На сборах у Зуба продолжался отпуск. После меня физически хватало минут на 60 матча»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Валерий Громыко поделился мнением об экс-главном тренере Мареке Зубе.

– Говорят, сборы «Шахтера» при Зубе были похожи на продолжение отпуска. Польский тренер почти вас не нагружал.

– Можно сказать, тогда продолжался отпуск. Например, на сборах играли товарищеский матч, а на следующий день был почти выходной. Утром отрабатывали легкое восстановительное занятие, а вечером отдыхали. Так не должно быть на сборах, но тогда я думал: «Ничего себе, как легко себя чувствую». Правда, после такой подготовки меня физически хватало минут на 60 матча.

При Ташуеве сборы были совсем другими. Мы много работали над выносливостью. Через работу с мячом получали приличную нагрузку на обычных тренировках, а после шли бегать в гору. Было жестко! Помню, шли на одну из первых «горок», с которой возвращалась первая группа ребят. Я спрашиваю у Селявы: «Как самочувствие?» Селя, который только-только отработал тренировку, посмотрел на меня: «Честно? Тебе ###### [конец]!» Если даже он так сказал, то понял, что будет ад:), – сказал Громыко .

«Делалось все, чтобы меня убить». Громыко – о том, как расходился с «Шахтером», и почему не оказался в БАТЭ