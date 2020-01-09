|
Валерий Громыко: «На сборах у Зуба продолжался отпуск. После меня физически хватало минут на 60 матча»
10.01.2020 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник Валерий
– Говорят, сборы «Шахтера» при
– Можно сказать, тогда продолжался отпуск. Например, на сборах играли товарищеский матч, а на следующий день был почти выходной. Утром отрабатывали легкое восстановительное занятие, а вечером отдыхали. Так не должно быть на сборах, но тогда я думал: «Ничего себе, как легко себя чувствую». Правда, после такой подготовки меня физически хватало минут на 60 матча.
При Ташуеве сборы были совсем другими. Мы много работали над выносливостью. Через работу с мячом получали приличную нагрузку на обычных тренировках, а после шли бегать в гору. Было жестко! Помню, шли на одну из первых «горок», с которой возвращалась первая группа ребят. Я спрашиваю у Селявы: «Как самочувствие?» Селя, который только-только отработал тренировку, посмотрел на меня: «Честно? Тебе ###### [конец]!» Если даже он так сказал, то понял, что будет ад:), – сказал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валерий Громыко: «На сборах у Зуба продолжался отпуск. После меня физически хватало минут на 60 матча»
Белорусский полузащитник Валерий Громыко поделился мнением об экс-главном тренере «Шахтера» Мареке Зубе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)