«Милан» хочет пригласить Аллегри. В клубе планируют, что он станет их Фергюсоном

Источник материала: Tribuna.com

Массимилиано Аллегри может вновь возглавить , сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Россонери» рассматривают 52-летнего специалиста как своего , надеясь, что итальянец позволит клубу доминировать в Серии А и претендовать на трофеи в Европе.

Руководство «Милана» считает, что с Аллегри клуб сможет пойдет путем Фергюсона и «Манчестер Юнайтед».

Миланцы рассчитывают зарабатывать на именитых игроках, а также планируют сохранить в команде вратаря .

Аллегри возглавлял «Милан» в период с 2010 по 2014 год. При нем клуб стал чемпионом Италии в сезоне-2010/11, а также завоевал Суперкубок Италии.