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«Милан» хочет пригласить Аллегри. В клубе планируют, что он станет их Фергюсоном
10.01.2020 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Массимилиано Аллегри может вновь возглавить
«Россонери» рассматривают 52-летнего специалиста как своего
Руководство «Милана» считает, что с Аллегри клуб сможет пойдет путем Фергюсона и «Манчестер Юнайтед».
Миланцы рассчитывают зарабатывать на именитых игроках, а также планируют сохранить в команде вратаря
Аллегри возглавлял «Милан» в период с 2010 по 2014 год. При нем клуб стал чемпионом Италии в сезоне-2010/11, а также завоевал Суперкубок Италии.
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Массимилиано Аллегри может вновь возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.
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