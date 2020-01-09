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«Милан» хочет пригласить Аллегри. В клубе планируют, что он станет их Фергюсоном

10.01.2020 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Массимилиано Аллегри может вновь возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Россонери» рассматривают 52-летнего специалиста как своего Алекса Фергюсона, надеясь, что итальянец позволит клубу доминировать в Серии А и претендовать на трофеи в Европе.

Руководство «Милана» считает, что с Аллегри клуб сможет пойдет путем Фергюсона и «Манчестер Юнайтед».

Миланцы рассчитывают зарабатывать на именитых игроках, а также планируют сохранить в команде вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Аллегри возглавлял «Милан» в период с 2010 по 2014 год. При нем клуб стал чемпионом Италии в сезоне-2010/11, а также завоевал Суперкубок Италии.

«Милан» хочет пригласить Аллегри. В клубе планируют, что он станет их Фергюсоном

 
 
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Массимилиано Аллегри может вновь возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.
 
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