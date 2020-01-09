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Валерий Громыко: «Как только пришел в «Шахтер», Лаптев сказал: «Если кто-то будет обижать – сразу говори мне»

10.01.2020 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Валерий Громыко рассказал о экс-нападающем «Шахтера» Денисе Лаптеве.

– Более опытные футболисты поддерживали тебя?

– Я жил в одной комнате с Денисом Лаптевым. Он, как и все, говорил: «Малый, не переживай. Все нормально будет, что-то в тебе есть». Но я и сам понимал, что нужно терпеть и доказывать.

– Деня Лаптев – крутой?

– Шутили, что он мне как папа. Все-таки Деня – большой, почти два метра ростом. Как только я пришел в команду, он сказал: «Если кто-то будет обижать – сразу говори мне». Прикалывались по этому поводу. Допустим, кто-то зацепит меня на тренировке, тогда я сразу в шутку кричу: «Деня, меня тут трогают!» И он сразу приходил разбираться :).

Ну и воспитывал меня немного. Дело в том, что я по ночам храплю, поэтому Деня мог кинуть в меня бутылкой: «Малый, сколько можно? Ты уже задолбал!» Иногда просыпался: «Еще раз захрапишь, пойдешь в коридор спать!» Но, поверь, Деня очень добрый. Все-таки спать в коридоре мне не пришлось :), – вспомнил Громыко.

«Делалось все, чтобы меня убить». Громыко – о том, как расходился с «Шахтером», и почему не оказался в БАТЭ

 
 
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Полузащитник Валерий Громыко рассказал о экс-нападающем «Шахтера» Денисе Лаптеве.
 
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