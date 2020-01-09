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Валерий Громыко: «Как только пришел в «Шахтер», Лаптев сказал: «Если кто-то будет обижать – сразу говори мне»
10.01.2020 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Валерий
– Более опытные футболисты поддерживали тебя?
– Я жил в одной комнате с Денисом
– Деня
– Шутили, что он мне как папа. Все-таки Деня – большой, почти два метра ростом. Как только я пришел в команду, он сказал: «Если кто-то будет обижать – сразу говори мне». Прикалывались по этому поводу. Допустим, кто-то зацепит меня на тренировке, тогда я сразу в шутку кричу: «Деня, меня тут трогают!» И он сразу приходил разбираться :).
Ну и воспитывал меня немного. Дело в том, что я по ночам храплю, поэтому Деня мог кинуть в меня бутылкой: «Малый, сколько можно? Ты уже задолбал!» Иногда просыпался: «Еще раз захрапишь, пойдешь в коридор спать!» Но, поверь, Деня очень добрый. Все-таки спать в коридоре мне не пришлось :), – вспомнил
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Валерий Громыко: «Как только пришел в «Шахтер», Лаптев сказал: «Если кто-то будет обижать – сразу говори мне»
Полузащитник Валерий Громыко рассказал о экс-нападающем «Шахтера» Денисе Лаптеве.
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