На игру «Динамо» – «Витязь» пришло 5372 зрителя. Это антирекорд посещаемости «Минск-Арены» за всю историю выступления «зубров» в КХЛ

Источник материала: Tribuna.com

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским и «Витязем» (3:2) посетили 5372 зрителей.

Таким образом, установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены» за всю историю выступления «Динамо» в .

До этого меньше всего зрителей пришло на матч чемпионата с «Атлантом»: 6050 человек в 2010-м году.

Видео пустых трибун