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На игру «Динамо» – «Витязь» пришло 5372 зрителя. Это антирекорд посещаемости «Минск-Арены» за всю историю выступления «зубров» в КХЛ
10.01.2020 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским
Таким образом, установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены» за всю историю выступления «Динамо» в
До этого меньше всего зрителей пришло на матч чемпионата с «Атлантом»: 6050 человек в 2010-м году.
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На игру «Динамо» – «Витязь» пришло 5372 зрителя. Это антирекорд посещаемости «Минск-Арены» за всю историю выступления «зубров» в КХЛ
Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Витязем» (3:2) посетили 5372 зрителей.
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