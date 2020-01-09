Крэйг Вудкрофт: «Ты должен бороться за плей-офф пока не лишился математических шансов. Это именно то, что мы собираемся делать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт после победы «Витязем» (3:2) в матче регулярного чемпионата ответил на вопрос о шансах команды попасть в плей-офф.

– Положа руку на сердце, можете сказать, какие у «Динамо» шансы в процентном соотношении на выход в плей-офф?

– Хочу сказать, что я не великий математик. Даже моя мама говорила мне, что я очень далек от математики – у меня не слишком большие успехи в ней. Ты должен бороться за плей-офф пока не лишился математических шансов. Это именно то, что мы собираемся делать. Я бы не хотел говорить о том пути, который нам предстоит пройти прямо сейчас. Думаю, нам надо идти ото дня ко дню, от игры к игре, от периода к периоду, от смены к смене. Нужно фокусироваться на мелких вещах, чтобы понять, где и что идет не так, и исправить это. Мы должны сфокусироваться на то, что у нас под контролем, и работать над ошибками, которые можем исправить, улучшать свою игру.

Если прямо сейчас заглянем в таблицу, конечно, не извлечем оттуда позитива. Но нам надо концентрироваться на позитивных вещах, продолжать работать и делать это ежедневно. Подходить к каждому матчу как к новой битве, новому сражению и быть готовыми к игре на сто процентов, – сказал Вудкрофт, передает корреспондент .com.