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Крэйг Вудкрофт: «Ты должен бороться за плей-офф пока не лишился математических шансов. Это именно то, что мы собираемся делать»

10.01.2020 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы «Витязем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ ответил на вопрос о шансах команды попасть в плей-офф.

– Положа руку на сердце, можете сказать, какие у «Динамо» шансы в процентном соотношении на выход в плей-офф?

– Хочу сказать, что я не великий математик. Даже моя мама говорила мне, что я очень далек от математики – у меня не слишком большие успехи в ней. Ты должен бороться за плей-офф пока не лишился математических шансов. Это именно то, что мы собираемся делать. Я бы не хотел говорить о том пути, который нам предстоит пройти прямо сейчас. Думаю, нам надо идти ото дня ко дню, от игры к игре, от периода к периоду, от смены к смене. Нужно фокусироваться на мелких вещах, чтобы понять, где и что идет не так, и исправить это. Мы должны сфокусироваться на то, что у нас под контролем, и работать над ошибками, которые можем исправить, улучшать свою игру.

Если прямо сейчас заглянем в таблицу, конечно, не извлечем оттуда позитива. Но нам надо концентрироваться на позитивных вещах, продолжать работать и делать это ежедневно. Подходить к каждому матчу как к новой битве, новому сражению и быть готовыми к игре на сто процентов, – сказал Вудкрофт, передает корреспондент Tribuna.com.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы «Витязем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ ответил на вопрос о шансах команды попасть в...
 
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