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Лапко возвращается к тренировкам 

10.01.2020 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Вера Лапко рассказала, что в ближайшее время приступит к тренировкам.

 «Хочу сообщить радостную новость. На следующей неделе я возвращаюсь к тренировкам», – сообщила Лапко в инстаграме.

Напомним, летом спортсменка заявила, что решили приостановить занятие теннисом.

Вера Лапко: «Отчасти на нервной почве, а также потому что в предсезонку мне дали чрезмерно большую нагрузку организм не справился»

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусская теннисистка Вера Лапко рассказала, что в ближайшее время приступит к тренировкам.
 
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