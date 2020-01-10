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Лапко возвращается к тренировкам
10.01.2020 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка
«Хочу сообщить радостную новость. На следующей неделе я возвращаюсь к тренировкам», – сообщила Лапко в
Напомним, летом спортсменка заявила, что решили приостановить занятие теннисом.
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Белорусская теннисистка Вера Лапко рассказала, что в ближайшее время приступит к тренировкам.
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