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НБА. «Бруклин» – «Майами», «Даллас» принимает «Лейкерс» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
«Бруклин» встретится с «Майами». «Даллас» сыграет с «Лейкерс» на домашней площадке.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
11 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
-
Макрэй (29 + 8 подборов + 6 передач),
Маинми (12 + 8 подборов),
Пэйтон (11),
Томас (5),
Бонга (3) старт;
Браун (18 + 10 подборов),
Бертанс (14 + 7 подборов),
Смит (10 + 9 передач),
Пасечник (6),
Скофилд (3).
- Атланта
-
Янг (19 + 7 передач + 6 потерь),
Хертер (16),
Коллинз (15 + 15 подборов + 4 блок-шота),
Хантер (13),
Реддиш (9 + 8 подборов) старт;
Гудвин (14),
Лень (10 + 14 подборов),
Бембри (5),
Крэбб (0),
Картер (0).
- Дата проведения
-
11 января, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Динуидди (26 + 14 передач),
Куруц (19),
Принс (17),
Аллен (11 + 11 подборов),
Харрис (9 + 7 подборов + 6 передач) старт;
Леверт (11),
Луваву-Кабарро (10),
Джордан (8 + 10 подборов),
Муса (6),
Андерсон (0).
- Майами
-
Батлер (33 + 9 подборов),
Адебайо (22 + 7 передач),
Нанн (10),
Робинсон (8),
Ленард (2 + 8 подборов) старт;
Драгич (17),
Хирро (9),
Джонс (6),
Джонсон (6).
- Дата проведения
-
11 января, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Джарен Джексон (19),
Валанчюнас (15),
Мелтон (13),
Брукс (13),
Морэнт (10 + 11 передач),
Кларк (8 + 8 подборов),
Андерсон (7),
Краудер (5),
Хилл (5),
Джонс (3),
Аллен (2).
- Сан-Антонио
-
Дерозан (31 + 7 передач),
Олдридж (18 + 8 подборов),
Гэй (13),
Форбс (11),
Миллс (8),
Мюррей (6),
Пелтль (6),
Уайт (3),
Лайлс (2),
Уокер (0),
Белинелли (0).
- Дата проведения
-
11 января, 03.15, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Гибсон (19 + 8 подборов),
Барретт (16 + 9 подборов),
Пэйтон (15 + 7 передач + 5 перехватов),
Буллок (15),
Портис (13) старт;
Робинсон (12),
Ниликина (7),
Дотсон (7),
Нокс (5),
Аллен (2),
Трир (0),
Эллингтон (0).
- Новый Орлеан
-
Ингрэм (28 + 9 передач + 5 потерь),
Болл (15 + 11 передач),
Харт (13 + 10 подборов),
Редик (12),
Фэйворс (2) старт;
Хэйс (18 + 10 подборов),
Мур (11),
Александер-Уокер (9),
Окафор (8),
Мелли (7).
- Дата проведения
-
11 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Лавин (28),
Уайт (21),
Маркканен (6),
Данн (5 + 5 потерь),
Саторански (4),
Янг (4 + 7 подборов),
Хатчисон (2),
Гэффорд (2),
Корнет (0).
- Индиана
-
Тернер (25 + 14 подборов),
Уоррен (15),
Макдермотт (11),
А. Холидэй (8),
Сэмпсон (8),
Макконнелл (4),
Битадзе (4),
Самнер (2),
Лэмб (2),
Дж. Холидэй (0).
- Дата проведения
-
11 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Букер (16),
Убре (13),
Бэйнс (6),
Рубио (4 + 6 передач),
Шарич (4).
- Орландо
-
Фульц (13),
Фурнье (12),
Вучевич (6),
Берч (5),
Айванду (0).
- Дата проведения
-
11 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Гобер (13 + 8 подборов + 4 блок-шота),
Богданович (11),
О'Нил (7),
Митчелл (4),
Инглс (3).
- Шарлотт
-
Розир (11),
Вашингтон (7),
Бийомбо (6),
Бриджес (5),
Грэм (2 + 5 потерь).
- Дата проведения
-
11 января, 05.45, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Райт (0),
Дончич (0),
Хардуэй (0),
Финни-Смит (0),
Пауэлл (0).
- Лейкерс
-
Грин (0),
Брэдли (0),
Джеймс (0),
Кузма (0),
Макги (0).
- Дата проведения
-
11 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Фокс (0),
Хилд (0),
Барнс (0),
Бьелица (0),
Джайлз (0).
- Милуоки
-
Бледсоу (0),
Мэттьюз (0),
Миддлтон (0),
Я. Адетокумбо (0),
Б. Лопес (0).
- Дата проведения
-
11 января, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Беверли (0),
Шэмет (0),
Ленард (0),
Харклесс (0),
Зубац (0).
- Голден Стэйт
-
Боумэн (0),
Ли (0),
Робинсон (0),
Грин (0),
Спеллмен (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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