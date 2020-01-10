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НБА. «Бруклин» – «Майами», «Даллас» принимает «Лейкерс» и другие матчи

11.01.2020 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. 

«Бруклин» встретится с «Майами». «Даллас» сыграет с «Лейкерс» на домашней площадке.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Атланта 111:101 (30:21, 26:30, 25:28, 30:22)
Дата проведения
11 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Макрэй (29 + 8 подборов + 6 передач), Маинми (12 + 8 подборов), Пэйтон (11), Томас (5), Бонга (3)  старт; Браун (18 + 10 подборов), Бертанс (14 + 7 подборов), Смит (10 + 9 передач), Пасечник (6), Скофилд (3).
Атланта
Янг (19 + 7 передач + 6 потерь), Хертер (16), Коллинз (15 + 15 подборов + 4 блок-шота), Хантер (13), Реддиш (9 + 8 подборов)  старт; Гудвин (14), Лень (10 + 14 подборов), Бембри (5), Крэбб (0), Картер (0).

Бруклин – Майами 117:113 (32:42, 25:27, 32:20, 28:24)
Дата проведения
11 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Динуидди (26 + 14 передач), Куруц (19), Принс (17), Аллен (11 + 11 подборов), Харрис (9 + 7 подборов + 6 передач)  старт; Леверт (11), Луваву-Кабарро (10), Джордан (8 + 10 подборов), Муса (6), Андерсон (0).
Майами
Батлер (33 + 9 подборов), Адебайо (22 + 7 передач), Нанн (10), Робинсон (8), Ленард (2 + 8 подборов)  старт; Драгич (17), Хирро (9), Джонс (6), Джонсон (6).

Мемфис – Сан-Антонио 127:117 (4 четверть)
Дата проведения
11 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Джарен Джексон (19), Валанчюнас (15), Мелтон (13), Брукс (13), Морэнт (10 + 11 передач), Кларк (8 + 8 подборов), Андерсон (7), Краудер (5), Хилл (5), Джонс (3), Аллен (2).
Сан-Антонио
Дерозан (31 + 7 передач), Олдридж (18 + 8 подборов), Гэй (13), Форбс (11), Миллс (8), Мюррей (6), Пелтль (6), Уайт (3), Лайлс (2), Уокер (0), Белинелли (0).

Нью-Йорк – Новый Орлеан 111:123 (31:33, 30:34, 25:28, 25:28)
Дата проведения
11 января, 03.15, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Гибсон (19 + 8 подборов), Барретт (16 + 9 подборов), Пэйтон (15 + 7 передач + 5 перехватов), Буллок (15), Портис (13)  старт; Робинсон (12), Ниликина (7), Дотсон (7), Нокс (5), Аллен (2), Трир (0), Эллингтон (0).
Новый Орлеан
Ингрэм (28 + 9 передач + 5 потерь), Болл (15 + 11 передач), Харт (13 + 10 подборов), Редик (12), Фэйворс (2)  старт; Хэйс (18 + 10 подборов), Мур (11), Александер-Уокер (9), Окафор (8), Мелли (7).

Чикаго – Индиана 105:116 (4 четверть)
Дата проведения
11 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью
Чикаго
Лавин (28), Уайт (21), Маркканен (6), Данн (5 + 5 потерь), Саторански (4), Янг (4 + 7 подборов), Хатчисон (2), Гэффорд (2), Корнет (0).
Индиана
Тернер (25 + 14 подборов), Уоррен (15), Макдермотт (11), А. Холидэй (8), Сэмпсон (8), Макконнелл (4), Битадзе (4), Самнер (2), Лэмб (2), Дж. Холидэй (0).

Финикс – Орландо 58:48 (2 четверть)
Дата проведения
11 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью
Финикс
Букер (16), Убре (13), Бэйнс (6), Рубио (4 + 6 передач), Шарич (4).
Орландо
Фульц (13), Фурнье (12), Вучевич (6), Берч (5), Айванду (0).

Юта – Шарлотт 61:38 (2 четверть)
Дата проведения
11 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Гобер (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Богданович (11), О'Нил (7), Митчелл (4), Инглс (3).
Шарлотт
Розир (11), Вашингтон (7), Бийомбо (6), Бриджес (5), Грэм (2 + 5 потерь).

Даллас – Лейкерс 17:28 (1 четверть)
Дата проведения
11 января, 05.45, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью
Даллас
Райт (0), Дончич (0), Хардуэй (0), Финни-Смит (0), Пауэлл (0).
Лейкерс
Грин (0), Брэдли (0), Джеймс (0), Кузма (0), Макги (0).

Сакраменто – Милуоки
Дата проведения
11 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью
Сакраменто
Фокс (0), Хилд (0), Барнс (0), Бьелица (0), Джайлз (0).
Милуоки
Бледсоу (0), Мэттьюз (0), Миддлтон (0), Я. Адетокумбо (0), Б. Лопес (0).

Клипперс – Голден Стэйт
Дата проведения
11 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
Клипперс
Беверли (0), Шэмет (0), Ленард (0), Харклесс (0), Зубац (0).
Голден Стэйт
Боумэн (0), Ли (0), Робинсон (0), Грин (0), Спеллмен (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
 
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