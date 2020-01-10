|
Вудкрофт о посещамости матчей «Динамо»: «Верю, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать нас так горячо и громко, как они умеют»
11.01.2020 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Есть ли у вас месседж для болельщиков на концовку сезона, учитывая, что сегодня их было
– Наша команда заряжена в каждом матче бороться до последнего и играть только на победу. Серии поражений больно бьют не только по болельщикам, но и по нам. Команда хотела бы поблагодарить каждого болельщика, который поддерживает нас в такой тяжелой ситуации. Мы не будем отступать, будем играть и биться во всех играх.
Каждый день мы напоминаем себе, что нам выпала большая честь играть в таком городе для замечательных болельщиков. Мы должны быть достойными этого. Надеюсь, что сегодняшняя игра доказала, что мы будем бороться. Верю, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать нас так горячо и громко, как они умеют, – сказал Вудкрофт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вудкрофт о посещамости матчей «Динамо»: «Верю, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать нас так горячо и громко, как они умеют»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча с «Витязем» (3:2) поделился мнением об антирекордной посещаемости «Минск-Арены».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)