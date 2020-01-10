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Вудкрофт о посещамости матчей «Динамо»: «Верю, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать нас так горячо и громко, как они умеют»

11.01.2020 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча с «Витязем» (3:2) поделился мнением об антирекордной посещаемости «Минск-Арены».

– Есть ли у вас месседж для болельщиков на концовку сезона, учитывая, что сегодня их было меньше всего за всю историю арены?

– Наша команда заряжена в каждом матче бороться до последнего и играть только на победу. Серии поражений больно бьют не только по болельщикам, но и по нам. Команда хотела бы поблагодарить каждого болельщика, который поддерживает нас в такой тяжелой ситуации. Мы не будем отступать, будем играть и биться во всех играх.

Каждый день мы напоминаем себе, что нам выпала большая честь играть в таком городе для замечательных болельщиков. Мы должны быть достойными этого. Надеюсь, что сегодняшняя игра доказала, что мы будем бороться. Верю, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать нас так горячо и громко, как они умеют, – сказал Вудкрофт.

На «Динамо» – «Витязь» пришло 5372 зрителя. Это антирекорд «Минск-Арены» за всю историю выступления «зубров» в КХЛ

Видео пустых трибун

Такой грустной «Минск-Арену» вы еще не видели. Полупустые трибуны на матче «Динамо» с «Витязем»

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча с «Витязем» (3:2) поделился мнением об антирекордной посещаемости «Минск-Арены».
 
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