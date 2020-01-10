ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя посещаемость домашних матчей минского «Динамо» – 11198. Худшая за последние пять лет

11.01.2020 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость домашних матчей минского «Динамо» в нынешнем сезоне – 11198 человек.

Вчера на игре против «Витязя» (3:2) присутствовало 5372 человек, что является антирекордом посещаемости «Минск-Арены» за всю историю выступления «Динамо» в КХЛ. Напомним, арена вмещает свыше 15 тысяч человек.

11198 – худший показатель за последние пять лет. В предыдущих сезонах эта цифра оказывалась на следующих отметках: 2017/18 – 11738, 2016/17 – 13230, 2015/16 – 11445, 2014/15 – 14120, 2013/14 – 10634.

Отметим, что в КХЛ белорусская команда идет на втором месте по средней посещаемости. Лучше лишь у СКА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя посещаемость домашних матчей минского «Динамо» в нынешнем сезоне – 11198 человек.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Эстафета. Алимбекова, Кривко, Ирина и Елена Кручинкины выступят за Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика