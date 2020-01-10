Средняя посещаемость домашних матчей минского «Динамо» – 11198. Худшая за последние пять лет

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость домашних матчей минского в нынешнем сезоне – 11198 человек.

Вчера на игре против «Витязя» (3:2) присутствовало 5372 человек, что является антирекордом посещаемости «Минск-Арены» за всю историю выступления «Динамо» в . Напомним, арена вмещает свыше 15 тысяч человек.

11198 – худший показатель за последние пять лет. В предыдущих сезонах эта цифра оказывалась на следующих отметках: 2017/18 – 11738, 2016/17 – 13230, 2015/16 – 11445, 2014/15 – 14120, 2013/14 – 10634.

Отметим, что в КХЛ белорусская команда идет на втором месте по средней посещаемости. Лучше лишь у СКА.