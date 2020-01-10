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Роман Достанко: «Надеюсь, что своей игрой мы докажем и вернем болельщиков на трибуны «Минск-Арены»
11.01.2020 14:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
- Каково было выйти на лед в первой пятерке в начале матча?
– С утра уже состав висел, и я видел, что будем с Дмитрием Знахаренко играть в первой пятерке.
- За счет чего команде удалось одержать первую домашнюю победу в этом году?
– Самоотдача, выполнение тренерской установки и лавка живая была, все друг друга подбадривали, и было много блокированных бросков, плюс вратарь здорово сыграл.
- В воскресение уже домашний матч против
– Да. Надо стараться, чтобы пошла какая-то победная серия.
- Тем более сегодня был установлен антирекорд посещаемости зрителей на «Минск-Арене», их было всего лишь 5372?
– Надеюсь, что своей игрой мы докажем и вернем болельщиков на трибуны, – заявил Достанко.
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