Роман Достанко: «Надеюсь, что своей игрой мы докажем и вернем болельщиков на трибуны «Минск-Арены»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского Роман Достанко прокомментировал результат матча с (3:2).

- Каково было выйти на лед в первой пятерке в начале матча?

– С утра уже состав висел, и я видел, что будем с Дмитрием Знахаренко играть в первой пятерке.

- За счет чего команде удалось одержать первую домашнюю победу в этом году?

– Самоотдача, выполнение тренерской установки и лавка живая была, все друг друга подбадривали, и было много блокированных бросков, плюс вратарь здорово сыграл.

- В воскресение уже домашний матч против , постараетесь и там одержать победу в основное время?

– Да. Надо стараться, чтобы пошла какая-то победная серия.

- Тем более сегодня был установлен антирекорд посещаемости зрителей на «Минск-Арене», их было всего лишь 5372?

– Надеюсь, что своей игрой мы докажем и вернем болельщиков на трибуны, – заявил Достанко.