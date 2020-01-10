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Евро-2020. Беларусь сыграет с Хорватией

11.01.2020 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня гандбольная сборная Беларуси продолжит выступление на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы-2020

Мужчины

Группа А

Хорватия – Беларусь 5:1 (первый тайм)

11 января, 18.00

Прямая трансляция – «Беларусь 5».

Черногория – Сербия

11 января, 20.15

Турнирное положение: Хорватия – 2 очка (1 игра), Беларусь – 2 (1), Сербия – 0 (1), Черногория – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня гандбольная сборная Беларуси продолжит выступление на чемпионате Европы.
 
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