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Евро-2020. Беларусь сыграет с Хорватией
11.01.2020 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня гандбольная сборная Беларуси продолжит выступление на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы-2020
Мужчины
Группа А
Хорватия – Беларусь 5:1 (первый тайм)
11 января, 18.00
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
Черногория – Сербия
11 января, 20.15
Турнирное положение:
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня гандбольная сборная Беларуси продолжит выступление на чемпионате Европы.
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