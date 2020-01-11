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Валерий Исаев: «На последние два-три матча в Беларуси Шкурина приезжали смотреть лучшие клубы и не только из России. Подчеркиваю – лучшие»

11.01.2020 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Валерий Исаев, агент лучшего бомбардира минувшего чемпионата Беларуси Ильи Шкурина, рассказал о том, как 20-летний форвард оказался в ЦСКА.

– Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заметил, что армейцы не единственные в России, кто делал предложение по Шкурину. Правда, что на Илью также претендовал «Спартак»?

– Сейчас уже не вижу смысл обсуждать эту тему. Шкурин подписал контракт с ЦСКА. Могу только подтвердить, что интерес к форварду от других клубов действительно был. На последние два-три матча в Беларуси его приезжали смотреть лучшие клубы и не только из России. Подчеркиваю – лучшие.

– Европейские?

– Не только из России. Лучшие клубы. Нет, я не говорю, что они делали по Илье предложения. Но скауты просматривали игры Шкурина.

– Почему он в итоге оказался в ЦСКА?

– На решение футболиста повлияло то, что армейцев тренирует белорусский тренер.

– То есть, фактор Гончаренко оказался чуть ли не ключевым в этой истории?

– Самым ключевым! Последнее слово было за Ильей. Он выбрал ЦСКА после общения с Гончаренко. Я не преувеличиваю. Так было на самом деле.

– Нет опасений, что Шкурин рановато перешел в ЦСКА? Может быть, ему следовало еще немного поиграть в «Динамо-Брест»?

– Я бы слукавил, если сказал, что у меня нет опасений. Тогда люди подумали бы, что судьба парня мне безразлична. Если делать осторожные прогнозы, то Илья в 17 лет забил в первой же игре чемпионата Беларуси. И то, как Шкурин прогрессировал последний год, вселяет определенный оптимизм.

Сам Илья, не скрою, сомневался. Прекрасно понимал, что РПЛ – это, конечно, совсем другой уровень. Шкурин думал, что, возможно, ему рано уезжать в Россию, возможно, стоит еще один сезон провести в брестском «Динамо», которое будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Забегая вперед, скажу, что мы уже давно договорились Брестом о том, что он перейдет туда из «Энергетика». Мы никуда не спешили, не торопились, уже оформляли документы. И тут поступило предложение от ЦСКА.

– И звонок от Гончаренко?

– Можно ли сказать, что переход состоялся из-за звонка Гончаренко? Да. Так и есть. Парень во многом поэтому и дал согласие. И конечно, нужно учитывать еще статус клуба. Не каждый день тебя зовут в ЦСКА.

– Что Гончаренко сказал Шкурину?

– И Виктор Гончаренко, и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дали ему понять, что никто не ставит перед ним задачу в первой игре забить пять мячей. То есть они сказали Илье, что знают его потенциал, ждут от него постепенного прогресса и не требуют чудес.

– Не будут ли Шкурин и Чалов друг друга дублировать? Выдержит ли Илья такую конкуренцию?

– Разве нет примеров, где в одной команде играют несколько однотипных футболистов? Мне кажется, Илья поначалу будет потихоньку адаптироваться и выходить на замену. Возможен и такой вариант. Тренеру виднее.

– И все-таки можете сказать, сколько конкретных предложений было по Шкурину из России?

— Конкретных? Два. Но я не буду называть клубы. Другие команды хотели Илью еще посмотреть в деле. Некоторые опасались, гадали, как он будет выглядеть на уровне РПЛ. Поэтому на последние два-три тура приезжало много скаутов.

– «Динамо-Брест» быстро согласилось продать Шкурина в ЦСКА? Если верить официальным сайтам клубов, то форвард утром перешел из «Энергетика» в «Динамо», а вечером уже оказался в Москве.

– Нам повезло с Брестом. Там современный хозяин клуба, который быстро принимает решения. Когда мы только договаривались с «Динамо», обговорили, что если по Илье поступит достойное предложение, то никто чинить препятствий не станет. Просто не могли предположить, что вариант с ЦСКА возникнет так быстро. Однако Брест не возражал, отпустил парня. Мы благодарны «Динамо» за это. Ведь у нас бывают другие примеры, когда клубы становятся в позу, рассказывают о том, что им нужно успешно выступить в Лиге Европы или Лиге чемпионов. А потом на первой стадии отовсюду вылетают... В итоге получается – ни себе, ни игроку, – сказал Исаев.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Валерий Исаев, агент лучшего бомбардира минувшего чемпионата Беларуси Ильи Шкурина, рассказал о том, как 20-летний форвард оказался в ЦСКА.
 
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