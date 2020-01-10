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Колгоготин о будущем получении белорусского паспорта: «Много кто ребят делает паспорт. Много кто хочет. Ничего здесь такого в этом нету»
11.01.2020 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский форвард «Юности» Дмитрий Колготин подтвердил
«Его [паспорт] предлагали. Сейчас рассматривается. Честно вам скажу, что я делаю паспорт. Надеюсь, что в этом месяце все уже будет нормально. Ждем, посмотрим, как будет. Ждем, когда скажут ехать за паспортом.
Много кто ребят делает паспорт. Много кто хочет. Так что ничего здесь такого в этом нету. Много ведь хороших ребят есть и в КХЛ, и в ВХЛ. Достойные по уровню игроки. Если мне дадут паспорт, то все дальше будет зависеть от меня», – сказал Колготин в эфире
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Колгоготин о будущем получении белорусского паспорта: «Много кто ребят делает паспорт. Много кто хочет. Ничего здесь такого в этом нету»
Российский форвард «Юности» Дмитрий Колготин подтвердил информацию о том, что он готовит белорусский паспорт, но дальнейшие перспективы хоккеиста в сборной...
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