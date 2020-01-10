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❤️«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм». Отрыв от «Лестера» 16 очков, от «Ман Сити» – 17
11.01.2020 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 22-м туре Премьер-лиги в субботу
Команда Юргена Клоппа продолжает лидировать в АПЛ, опережая «Лестер» на 16 очков («лисы» при этом провели на игру больше) и «Манчестер Сити» – на 17.
61 набранное очко в 21 туре – это исторический рекорд для топ-5 лиг Европы.
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В 22-м туре Премьер-лиги в субботу «Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0).
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