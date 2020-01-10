❤️«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм». Отрыв от «Лестера» 16 очков, от «Ман Сити» – 17

Источник материала: Tribuna.com

В 22-м туре Премьер-лиги в субботу в гостях одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0).

Команда Юргена Клоппа продолжает лидировать в АПЛ, опережая «Лестер» на 16 очков («лисы» при этом провели на игру больше) и «Манчестер Сити» – на 17.

61 набранное очко в 21 туре – это исторический рекорд для топ-5 лиг Европы.

Показываем гол Фирмино: только здесь





Tribuna.com провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги