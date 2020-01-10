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Российский форвард «Юности» Колготин в ближайшее время получит белорусский паспорт
11.01.2020 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский хоккеист «Юности» Дмитрий Колготин в эфире
Хоккеист сообщил, что пока попадание в сборную Беларуси не обсуждалось с главным тренером
За 42 матча в «Париматч-Экстралиге» у хоккеиста 9 голов и 24 передачи. Ранее Колготин 3 сезона подряд играл в
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Российский хоккеист «Юности» Дмитрий Колготин в эфире «Беларусь 1» заявил, что ждет получения белорусского паспорта.
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