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НБА. «Оклахома» против «Лейкерс», «Даллас» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

11.01.2020 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. 

Сенсационная «Оклахома» примет лидера Западной конференции «Лейкерс». «Даллас» Дончича сыграет с «Филадельфией» Симмонса.

НБА

Регулярный чемпионат

Хьюстон – Миннесота 139:109 (22:20, 35:21, 45:35, 37:33)
Дата проведения
12 января, 01.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (32 + 12 подборов + 8 передач + 11 потерь), Уэстбрук (30 + 10 передач), Хартенштайн (17 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Маклемор (13), Такер (0)  старт; Гордон (17), Хауз (9 + 7 подборов), Сефолоша (9), Риверс (8), Клемонс (2), Фрэйзер (2), Чендлер (0).
Миннесота
Калвер (15 + 8 подборов), Дженг (14), Ковингтон (11 + 7 подборов + 6 перехватов), Уиггинс (11), Напьер (3)  старт; Окоги (16), Рид (14), Бэйтс-Диоп (11), Тиг (5), Грэм (4), Белл (3), Вонле (2).

Бостон – Новый Орлеан 140:105 (41:24, 31:33, 42:25, 26:23)
Дата проведения
12 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Тейтум (41), Хэйворд (19), Уокер (17 + 7 передач), Браун (13), Тайс (6)  старт; Кантер (22 + 19 подборов), Грин (7), Оджелей (5), Уонамейкер (4), Смарт (4 + 6 передач), Эдвардс (2), Г. Уильямс (0).
Новый Орлеан
Хэйс (20), Ингрэм (16 + 5 потерь), Болл (10 + 13 подборов + 9 передач), Мур (10), Харт (7 + 9 подборов)  старт; Джексон (22), Окафор (8), Мелли (7), Александер-Уокер (5).

Детройт – Чикаго 99:108 (20:35, 29:26, 22:20, 28:27)
Дата проведения
12 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Думбуя (12), Михайлюк (10), Драммонд (9), Снелл (8), Браун (7 + 7 подборов)  старт; Роуз (20 + 7 передач), Вуд (17 + 14 подборов), Макер (10), Гэллоуэй (3), М-ф Моррис (3).
Чикаго
Лавин (25 + 6 передач), Гэффорд (14 + 7 подборов), Маркканен (14 + 7 подборов), Саторански (10), Данн (9)  старт; Корнет (15), Уайт (8), Арчидиаконо (6), Хатчисон (5), Янг (2).

Оклахома-Сити – Лейкерс 107:125 (4 четверть)
Дата проведения
12 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью
Оклахома-Сити
Галлинари (21), Шредер (13), Гилджес-Александер (13), Адамс (12 + 8 подборов), Пол (9 + 7 передач), Надер (8), Мускала (5), Диалло (1), Фергюсон (0), Бэйзли (0).
Лейкерс
Кузма (29), Рондо (21 + 10 подборов + 7 передач), Карузо (11), Дэниелс (10), Кук (9), Колдуэлл-Поуп (9), Макги (6 + 7 подборов), Ховард (4 + 8 подборов), Брэдли (3), Дадли (0).

Даллас – Филадельфия 72:62 (3 четверть)
Дата проведения
12 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью
Даллас
Дончич (11), Финни-Смит (7), Райт (6), Пауэлл (5 + 7 подборов), Хардуэй (4), Клебер (3), Джексон (2), Марьянович (2), Сет Карри (1), Брансон (0).
Филадельфия
Харрис (15), Симмонс (11), Ричардсон (11), Берк (4), Хорфорд (3), Коркмаз (2), Скотт (2), Пелл (2), Тайбулл (0), Эннис (0).

Денвер – Кливленд 42:51 (2 четверть)
Дата проведения
12 января, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью
Денвер
Бартон (13 + 7 подборов), Йокич (9), Грант (6), Моррис (5), Мюррэй (4), Харрис (4), Пламли (1), Бизли (0), Портер (0), Эрнангомес (0).
Кливленд
Лав (15 + 11 подборов), Гарлэнд (9), Маккинни (8), Томпсон (7 + 8 подборов), Секстон (5), Осман (5), Жижич (2), Найт (0), Деллаведова (0).

Портленд – Милуоки
Дата проведения
12 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью
Портленд
Лиллард (0), Бэйзмор (0), Макколлум (0), Энтони (0), Толливер (0).
Милуоки
Бледсоу (0), Мэттьюз (0), Миддлтон (0), Я. Адетокумбо (0), Б. Лопес (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
 
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