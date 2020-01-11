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НБА. «Оклахома» против «Лейкерс», «Даллас» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
Сенсационная «Оклахома» примет лидера Западной конференции «Лейкерс». «Даллас» Дончича сыграет с «Филадельфией» Симмонса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
12 января, 01.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Харден (32 + 12 подборов + 8 передач + 11 потерь),
Уэстбрук (30 + 10 передач),
Хартенштайн (17 + 15 подборов + 5 блок-шотов),
Маклемор (13),
Такер (0) старт;
Гордон (17),
Хауз (9 + 7 подборов),
Сефолоша (9),
Риверс (8),
Клемонс (2),
Фрэйзер (2),
Чендлер (0).
- Миннесота
-
Калвер (15 + 8 подборов),
Дженг (14),
Ковингтон (11 + 7 подборов + 6 перехватов),
Уиггинс (11),
Напьер (3) старт;
Окоги (16),
Рид (14),
Бэйтс-Диоп (11),
Тиг (5),
Грэм (4),
Белл (3),
Вонле (2).
- Дата проведения
-
12 января, 03.00, «TD Garden»
- Бостон
-
Тейтум (41),
Хэйворд (19),
Уокер (17 + 7 передач),
Браун (13),
Тайс (6) старт;
Кантер (22 + 19 подборов),
Грин (7),
Оджелей (5),
Уонамейкер (4),
Смарт (4 + 6 передач),
Эдвардс (2),
Г. Уильямс (0).
- Новый Орлеан
-
Хэйс (20),
Ингрэм (16 + 5 потерь),
Болл (10 + 13 подборов + 9 передач),
Мур (10),
Харт (7 + 9 подборов) старт;
Джексон (22),
Окафор (8),
Мелли (7),
Александер-Уокер (5).
- Дата проведения
-
12 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
Думбуя (12),
Михайлюк (10),
Драммонд (9),
Снелл (8),
Браун (7 + 7 подборов) старт;
Роуз (20 + 7 передач),
Вуд (17 + 14 подборов),
Макер (10),
Гэллоуэй (3),
М-ф Моррис (3).
- Чикаго
-
Лавин (25 + 6 передач),
Гэффорд (14 + 7 подборов),
Маркканен (14 + 7 подборов),
Саторански (10),
Данн (9) старт;
Корнет (15),
Уайт (8),
Арчидиаконо (6),
Хатчисон (5),
Янг (2).
- Дата проведения
-
12 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Галлинари (21),
Шредер (13),
Гилджес-Александер (13),
Адамс (12 + 8 подборов),
Пол (9 + 7 передач),
Надер (8),
Мускала (5),
Диалло (1),
Фергюсон (0),
Бэйзли (0).
- Лейкерс
-
Кузма (29),
Рондо (21 + 10 подборов + 7 передач),
Карузо (11),
Дэниелс (10),
Кук (9),
Колдуэлл-Поуп (9),
Макги (6 + 7 подборов),
Ховард (4 + 8 подборов),
Брэдли (3),
Дадли (0).
- Дата проведения
-
12 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Дончич (11),
Финни-Смит (7),
Райт (6),
Пауэлл (5 + 7 подборов),
Хардуэй (4),
Клебер (3),
Джексон (2),
Марьянович (2),
Сет Карри (1),
Брансон (0).
- Филадельфия
-
Харрис (15),
Симмонс (11),
Ричардсон (11),
Берк (4),
Хорфорд (3),
Коркмаз (2),
Скотт (2),
Пелл (2),
Тайбулл (0),
Эннис (0).
- Дата проведения
-
12 января, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Бартон (13 + 7 подборов),
Йокич (9),
Грант (6),
Моррис (5),
Мюррэй (4),
Харрис (4),
Пламли (1),
Бизли (0),
Портер (0),
Эрнангомес (0).
- Кливленд
-
Лав (15 + 11 подборов),
Гарлэнд (9),
Маккинни (8),
Томпсон (7 + 8 подборов),
Секстон (5),
Осман (5),
Жижич (2),
Найт (0),
Деллаведова (0).
- Дата проведения
-
12 января, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Лиллард (0),
Бэйзмор (0),
Макколлум (0),
Энтони (0),
Толливер (0).
- Милуоки
-
Бледсоу (0),
Мэттьюз (0),
Миддлтон (0),
Я. Адетокумбо (0),
Б. Лопес (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
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