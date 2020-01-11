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«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) и лидирует с отрывом в одно очко. У «Юве» матч в запасе
12.01.2020 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 19-м туре Серии А
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На 88-й минуте
«Интер» сохранил лидерство, набрав в 19 матчах 46 очков, но в воскресенье на первое место может выйти «Ювентус» (45 очков), который в 19-м туре в гостях встретится с «Ромой».
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В 19-м туре Серии А «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).
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