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Аделаида (WTA). Квалификация. Саснович обыграла Марию и вышла в основной раунд
12.01.2020 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка
Adelaide International
Аделаида, Австралия
11-18 января 2020
Призовой фонд – 782 900 долларов
Квалификация
Одиночный разряд
2-й круг
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Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно прошла квалификацию турнира в Австралии.
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