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Аделаида (WTA). Квалификация. Саснович обыграла Марию и вышла в основной раунд

12.01.2020 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно прошла квалификацию турнира в Австралии.

Adelaide International

WTA Premier

Аделаида, Австралия

11-18 января 2020

Призовой фонд – 782 900 долларов

Квалификация

Одиночный разряд

2-й круг

Александра Саснович (Беларусь, 69 WTA) – Татьяна Мария (Германия, 84 WTA) – 7:6, 6:0

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно прошла квалификацию турнира в Австралии.
 
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