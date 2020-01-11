ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «Энергетик-БГУ» не выражает недовольство о переходе Шкурина в ЦСКА, а значит, тоже не остался в накладе»

12.01.2020 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о переходе Ильи Шкурина в ЦСКА.

«Остросюжетная история с переходом Ильи Шкурина из минского «Энергетика» транзитом через брестское «Динамо» в московский ­ЦСКА завершилась. По словам официальных лиц, задействованных в трансфере нападающего, детективной подоплеки в стремительной сделке между тремя клубами искать не стоит.

Размер сделки клубами не разглашается, но поговаривают о сумме в полмиллиона долларов. Если так, то цена за молодого форварда из нашего чемпионата действительно адекватная. Во‑первых, прошли времена, когда российские клубы за белорусов платили щедро — из последних удачных примеров Нехайчик, Шитов, Брессан.

Во‑вторых, давать больше за парня, который ударно провел дебютный сезон на взрослом уровне в команде‑аутсайдере, — слишком рискованно. Не будем забывать, ­ЦСКА — чрезвычайно прагматичный клуб, бережно считающий каждый рубль на трансферном рынке. Нейтральные белорусские болельщики в эти дни тоже считают деньги — кому они достанутся за игрока? По идее, должны лечь в кошелек «Энергетика» за ошеломительный прогресс футболиста, но, видимо, достанутся «Динамо» за расторопность.

Любопытно, что представители минского клуба не выражают недовольства таким развитием событий, а значит, логично сделать вывод, что тоже не остались в накладе», – написал Ходасевич.

Брестское «Динамо» выкупило Шкурина за 95 тыс евро, а ЦСКА заплатит брестчанам 500 тыс евро

Валерий Исаев: «Зайцев – разумнейший человек. Я не знаю историй, когда бы он поступил не в интересах футболиста»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о переходе Ильи Шкурина в ЦСКА.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Аделаида (WTA). Квалификация. Саснович обыграла Марию и вышла в основной раунд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика