Николай Ходасевич: «Энергетик-БГУ» не выражает недовольство о переходе Шкурина в ЦСКА, а значит, тоже не остался в накладе»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о переходе Ильи Шкурина в .

«Остросюжетная история с переходом Ильи Шкурина из минского «Энергетика» транзитом через брестское в московский ­ЦСКА завершилась. По словам официальных лиц, задействованных в трансфере нападающего, детективной подоплеки в стремительной сделке между тремя клубами искать не стоит.

Размер сделки клубами не разглашается, но поговаривают о сумме в полмиллиона долларов. Если так, то цена за молодого форварда из нашего чемпионата действительно адекватная. Во‑первых, прошли времена, когда российские клубы за белорусов платили щедро — из последних удачных примеров Нехайчик, Шитов, Брессан.

Во‑вторых, давать больше за парня, который ударно провел дебютный сезон на взрослом уровне в команде‑аутсайдере, — слишком рискованно. Не будем забывать, ­ЦСКА — чрезвычайно прагматичный клуб, бережно считающий каждый рубль на трансферном рынке. Нейтральные белорусские болельщики в эти дни тоже считают деньги — кому они достанутся за игрока? По идее, должны лечь в кошелек за ошеломительный прогресс футболиста, но, видимо, достанутся «Динамо» за расторопность.

Любопытно, что представители минского клуба не выражают недовольства таким развитием событий, а значит, логично сделать вывод, что тоже не остались в накладе», – написал Ходасевич.

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