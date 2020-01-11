|
Николай Ходасевич: «Энергетик-БГУ» не выражает недовольство о переходе Шкурина в ЦСКА, а значит, тоже не остался в накладе»
12.01.2020 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист
«Остросюжетная история с переходом Ильи Шкурина из минского «Энергетика» транзитом через брестское
Размер сделки клубами не разглашается, но поговаривают о сумме в полмиллиона долларов. Если так, то цена за молодого форварда из нашего чемпионата действительно адекватная. Во‑первых, прошли времена, когда российские клубы за белорусов платили щедро — из последних удачных примеров Нехайчик, Шитов, Брессан.
Во‑вторых, давать больше за парня, который ударно провел дебютный сезон на взрослом уровне в команде‑аутсайдере, — слишком рискованно. Не будем забывать, ЦСКА — чрезвычайно прагматичный клуб, бережно считающий каждый рубль на трансферном рынке. Нейтральные белорусские болельщики в эти дни тоже считают деньги — кому они достанутся за игрока? По идее, должны лечь в кошелек
Любопытно, что представители минского клуба не выражают недовольства таким развитием событий, а значит, логично сделать вывод, что тоже не остались в накладе», – написал Ходасевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Ходасевич: «Энергетик-БГУ» не выражает недовольство о переходе Шкурина в ЦСКА, а значит, тоже не остался в накладе»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о переходе Ильи Шкурина в ЦСКА.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)