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Континентальный кубок. «Неман» играет с «Ноттингемом»

12.01.2020 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня «Неман» проведет третий матч в финальной стадии Континентального кубка.

Континентальный кубок

Неман – Ноттингем

12 января. Войенс, Frøs Arena. Начало – в 21:00.

Краковия – Сендерюске

12 января. Войенс, Frøs Arena.  Начало – в 17:00.

Турнирное положение: Сендерйюске – 4 очка (2 игры), Неман – 4 (2), Ноттингем – 4 (2), Краковия – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Отметим, что команда Сергея Пушкова утратит шансы на Кубок, если «Сондерийске» не потеряет очки в ранней встрече с «Краковией».

 
 
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Сегодня «Неман» проведет третий матч в финальной стадии Континентального кубка.
 
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