|
Континентальный кубок. «Неман» играет с «Ноттингемом»
12.01.2020 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня
Неман – Ноттингем
12 января. Войенс, Frøs Arena. Начало – в 21:00.
Краковия – Сендерюске
12 января. Войенс, Frøs Arena. Начало – в 17:00.
Турнирное положение: Сендерйюске – 4 очка (2 игры), Неман – 4 (2), Ноттингем – 4 (2), Краковия – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Отметим, что команда Сергея Пушкова утратит шансы на Кубок, если «Сондерийске» не потеряет очки в ранней встрече с «Краковией».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня «Неман» проведет третий матч в финальной стадии Континентального кубка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)