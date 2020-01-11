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Евенко получил повреждение нижней части тела и пропустит около трех недель
12.01.2020 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
Хоккеист получил повреждение нижней части тела и пропустит около трех недель,
В этом сезоне 28-летний игрок обороны провел 42 матча в составе «зубров» и набрал 6 (2+4) очков.
Подробную статистику Евенко можно посмотреть
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Защитник минского «Динамо» Олег Евенко внесен в список травмированных.
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