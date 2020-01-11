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Евенко получил повреждение нижней части тела и пропустит около трех недель

12.01.2020 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко внесен в список травмированных. 

Хоккеист получил повреждение нижней части тела и пропустит около трех недель, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне 28-летний игрок обороны провел 42 матча в составе «зубров» и набрал 6 (2+4) очков.

Подробную статистику Евенко можно посмотреть здесь.

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Защитник минского «Динамо» Олег Евенко внесен в список травмированных.
 
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