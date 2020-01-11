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Хави отказался возглавить «Барсу» в январе, но может принять команду летом

12.01.2020 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Аль-Садда» Хави не возглавит «Барселону» сейчас, утверждает As.

Сегодня 39-летний специалист встретился с представителями каталонского клуба и назвал нынешнюю ситуацию слишком поспешной.

Кроме того, Хави считает, что его назначение поставило бы в неудобную ситуацию нынешнего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Экс-хавбек «Барсы» хотел взять еще несколько дней на размышления и затем озвучить решение, но представители каталонского клуба попросили дать ответ сегодня. В итоге Хави ответил отказом.

При этом не исключено, что специалист возглавит «Барселону» летом, перед началом следующего сезона. По информации Goal.com, Хави сменит Вальверде, у которого летом истекает срок действия контракта. 

 
 
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Главный тренер «Аль-Садда» Хави не возглавит «Барселону» сейчас, утверждает As.
 
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