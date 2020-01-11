|
Хави отказался возглавить «Барсу» в январе, но может принять команду летом
12.01.2020 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Аль-Садда»
Сегодня 39-летний специалист встретился с представителями каталонского клуба и назвал нынешнюю ситуацию слишком поспешной.
Кроме того, Хави считает, что его назначение поставило бы в неудобную ситуацию нынешнего тренера «Барселоны» Эрнесто
Экс-хавбек «Барсы» хотел взять еще несколько дней на размышления и затем озвучить решение, но представители каталонского клуба попросили дать ответ сегодня. В итоге Хави ответил отказом.
При этом не исключено, что специалист возглавит «Барселону» летом, перед началом следующего сезона. По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Аль-Садда» Хави не возглавит «Барселону» сейчас, утверждает As.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)