Минское «Динамо» пропускает в среднем 3.53 шайбы за игру. Это худший результат в истории выступления клуба в КХЛ

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское дома проиграло «Спартаку» (1:5).

После 47 матчей подопечные набрали 32 очка, забросили 101 шайбу и пропустили 166 шайб.

Таким образом, в нынешнем сезоне «зубры» пропускают в среднем 3.532 шайбы за игру. Это худший результат за все время выступления клуба в .

Ранее худшими по этому показателю были сезоны: 2008/09 – 3,518, 2013/14 – 2.981, 2009/10 – 2.929. Лучшими были сезоны: 2017/18 – 2.304, 2016/17 – 2.5, 2014/15 – 2.65.