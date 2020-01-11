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Минское «Динамо» пропускает в среднем 3.53 шайбы за игру. Это худший результат в истории выступления клуба в КХЛ

12.01.2020 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома проиграло «Спартаку» (1:5).

После 47 матчей подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 32 очка, забросили 101 шайбу и пропустили 166 шайб.

Таким образом, в нынешнем сезоне «зубры» пропускают в среднем 3.532 шайбы за игру. Это худший результат за все время выступления клуба в КХЛ.

Ранее худшими по этому показателю были сезоны: 2008/09 – 3,518, 2013/14 – 2.981, 2009/10 – 2.929. Лучшими были сезоны: 2017/18 – 2.304, 2016/17 – 2.5, 2014/15 – 2.65.

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома проиграло «Спартаку» (1:5).
 
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