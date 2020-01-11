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Агуэро забил 176-й гол в АПЛ. Он стал лучшим бомбардиром-легионером АПЛ, обойдя Анри

12.01.2020 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил гол в матче 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

Аргентинец забил 175 голов и отдал 46 голевых передач за 255 матчей в Премьер-лиге.

Таким образом, он стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров наряду с экс-нападающим «Арсенала» Тьерри Анри (175 голов и 74 ассиста в 258 матчах).

Среди всех игроков в истории АПЛ Агуэро по количеству забитых мячей занимает 5-е место.

Лучший бомбардир в истории Премьер-лиги – Алан Ширер (260 мячей). Далее идут Уэйн Руни (208), Энди Коул (187) и Фрэнк Лэмпард (177).

Подробнее со статистикой аргентинского нападающего можно ознакомиться здесь.

 
 
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил гол в матче 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой».
 
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