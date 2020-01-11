Михаил Грабовский: «Вышли на второй период с хорошим настроением, но опять получили два гола»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского Михаил Грабовский подвел итог матча со «Спартаком» (1:5).

– Пропустили два неудачных гола. Играли неплохо в первом периоде. Обидные голы подломили команду. Где-то нужно было хладнокровнее моменты реализовывать.

Вышли на второй период с хорошим настроением, но опять получили два гола. Команда немножко остановилась, перестала играть и бороться. Допустили ошибки, которые и привели к такому результату, – сказал Грабовский .

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