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Крэйг Вудкрофт: «Ждем, чтобы вратари вытаскивали важные матчи. К сожалению, пока этого не видим»

12.01.2020 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча со «Спартаком» (1:5) прокомментировал игру вратарей.

– В первую очередь, хочу поздравить Олега Валерьевича с победой! «Спартак» – очень мастеровитая команда. Они здорово распоряжаются шайбой, защитники быстро переводят шайбу на нападающих, а они здорово растягивают оборону соперника. Мы знали к чему готовится.

Мы вышли на игру заряженными, были готовы бороться. Мы неплохо отыграли первый период, но допустили две небольшие ошибки и пропустили две шайбы. Но уходили в раздевалку при счете 0:2. Команды уровня «Спартака» могут реализовать даже твои малейшие недочеты.

В перерыве поговорили с командой, поняли, как нам необходимо перестроиться. Вышли на игру, первый бросок – гол. Это сильно ударило по нам. Эта шайба негативно повлияла на наше настроение, но мы не опустили руки, боролись, сопротивлялись. Сегодня плохо сработали в большинстве. Не смогли реализовать преимущество «пять на три» и мы будем разговаривать, почему так получилось.

В третьем периоде понравилась игра наших молодых ребят. Несмотря на то, что «Спартак» имел солидное преимущество в счете, мы продолжали бороться. Однако было недостаточно «топлива в баке», чтобы вернуться в игру.

В конце концов, подводя итог, могу сказать, что сегодня кроме нереализованного большинства были недочеты игры вратарей, что повлияло на результат сегодняшней игры.

– Травму получил Олег Евенко. Насколько эта потеря серьезная? Кто его сможет заменить?

– Олег – большая часть нашей команды. Его потеря является большой дырой в нашей защите, которую необходимо восполнить. Он сыграл много важных минут в этом сезоне. Мы постараемся распределить его время и обязанности среди других защитников. Я уже говорил, что эта также возможность для наших молодых игроков принять этот вызов, откликнуться на просьбу тренерского штаба, сыграть вместо Олега и тем самым заслужить место в основном составе.

– Как оцените игру Никиты Толопило? Стоило ли заменить Дэнни Тэйлора раньше?

– Я считаю, что мы провели замену в нужный момент. Тэйлор – опытный вратарь. После не самого удачного первого периода мы дали возможность ему собраться и начать второй период с чистого листа. Но, к сожалению, он через 30 секунд пропустил первый же бросок. Мы решили, что настало время Толопило.

Никита в первой пропущенной шайбе тяжело было сыграть против нападающего, который набрал высокую скорость. Никита давно не видел таких скоростей и ему надо привыкнуть к такой игре. Во втором моменте при меньшинстве «три на пять» Никита ничего не смог сделать с игроком, который стоял открытый на пятаке. В целом Никита сыграл неплохо, справлялся с многими опасными моментами.

Мы интенсивно работаем с вратарями, мы знаем, кто они. Потом мы спокойно с Никитой обсудим его игру. Как я говорил, белорусские вратари получали и будут получать возможность себя проявить. Тут главный вопрос в том, как они себя проявят? Они должны уметь воспользоваться этими возможностями.

– Вы сказали, что «не хватило топлива в баке». Вы имеете ввиду психологические или физические силы?

– Этой фразой я хотел сказать, что мы были немного обескуражены. Третий гол, пропущенный через 30 секунд после перерыва, и четвертый выбили «ветер из наших парусов». Мы не реализовали двойное большинство – это еще больше усугубило нашу ситуацию. Во втором перерыве сказали команде, что нам нужно продолжать играть для себя, постараться вернуться в игру. Была цель забросить первую шайбу в первые 5 минут третьего периода, и тогда, возможно, все изменилось бы. У нас это получилось, но, когда ты догоняешь соперника при таком отрыве, это много высасывает психологических сил. Нам не хватило настроя в третьем периоде.

В первую очередь, нам нужно улучшить игру вратарей. Хорошая игра вратаря придает сил команде, дает шансы на победу. К сожалению, в этом сезоне это у нас самая проблемная позиция. Ни один их вратарей не демонстрировал высокого уровня уверенности в игре, не мог дать команде шанс на победу в игре. Мы ждем, чтобы вратари вытаскивали важные шайбы, важные матчи. К сожалению, пока мы этого не видим.

Вы всегда спрашиваете про шансы вратарям. Да, действительно, мы даем возможность. Просто нам нужен вратарь, который выйдет и начнет демонстрировать уверенную игру. Все ребята, которые получают шанс, должны быть готовы это делать не один вечер, а постоянно. У всех вратарей есть равные шансы. Вот запасной вратарь рижского «Динамо» сделал два подряд сухаря с нами и с «Барысом». Чего-то подобного мы ждем от наших вратарей, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча со «Спартаком» (1:5) прокомментировал игру вратарей.
 
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