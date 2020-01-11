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Юлиус Гудачек: «Первый период со стороны минского «Динамо» был хорошим, а потом уже ничего не было»
12.01.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь «Спартака» Юлиус
- С победой! Насколько тяжело она далась?
– Первый период со стороны минского «Динамо» был хорошим, а потом уже ничего не было. Там еще правда у нас меньшинство было в конце второго периода, там у динамовцев шансы были. После 3-4 забитых шайб мы уже контролировали игру, и действовали так, как надо.
- Когда в конце второго периода
– Да, это был их последний шанс зацепиться за игру. Наши хоккеисты хорошо блокировали броски, поймали на себя порядка четырех-пяти выстрелов. Это очень хороший момент для команды.
- Насколько обидно было пропустить в конце матча и лишиться «сухаря»?
– Да, таких много игр было, например, в матче с «Сочи» пропустил в последние пять минут. Но мне нужны два очка с игры, сегодня это получилось, поэтому все нормально.
- Через тур «Спартаку» опять предстоит приехать в Минск. Не будет расслабленности?
– Нет, 100%. Мы хотим подняться выше в турнирной таблице. У нас будут игры с «Северсталью» и Минском, которые находятся внизу, но мы с такими дружинами потеряли очень много очков. Сейчас надо очки забрать назад, – сказал Гудачек.
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Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек подвел итоги матча с минским «Динамо» (5:1).
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