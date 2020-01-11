Юлиус Гудачек: «Первый период со стороны минского «Динамо» был хорошим, а потом уже ничего не было»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек подвел итоги матча с минским (5:1).

- С победой! Насколько тяжело она далась?

– Первый период со стороны минского «Динамо» был хорошим, а потом уже ничего не было. Там еще правда у нас меньшинство было в конце второго периода, там у динамовцев шансы были. После 3-4 забитых шайб мы уже контролировали игру, и действовали так, как надо.

- Когда в конце второго периода выстоял в формате «3 на 5» – это стало определяющим во всем матче?

– Да, это был их последний шанс зацепиться за игру. Наши хоккеисты хорошо блокировали броски, поймали на себя порядка четырех-пяти выстрелов. Это очень хороший момент для команды.

- Насколько обидно было пропустить в конце матча и лишиться «сухаря»?

– Да, таких много игр было, например, в матче с «Сочи» пропустил в последние пять минут. Но мне нужны два очка с игры, сегодня это получилось, поэтому все нормально.

- Через тур «Спартаку» опять предстоит приехать в Минск. Не будет расслабленности?

– Нет, 100%. Мы хотим подняться выше в турнирной таблице. У нас будут игры с «Северсталью» и Минском, которые находятся внизу, но мы с такими дружинами потеряли очень много очков. Сейчас надо очки забрать назад, – сказал Гудачек.