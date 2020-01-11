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Юрий Вернидуб: «Критика «Шахтера» со стороны Громыко и Рыбака? С их стороны это неправильно. Земля круглая»
12.01.2020 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер солигорского «Шахтера»
«На меня вышли и пригласили. Я не пришел в «Шахтер», когда здесь был Ташуев. Пришел после того, как главного тренера в команде уже не было. Это наша жизнь. Сегодня ты работаешь, а завтра уходишь.
Задача стоит выиграть все внутренние трофеи. Я озвучил ее нашим футболистам. Будем делать все для того, чтобы эту задачу выполнить.
Критика клуба со стороны
Считаю, что с их стороны это неправильно. Земля круглая. Возможно, завершат карьеру и захотят тренировать. Думаю, в
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Юрий Вернидуб: «Критика «Шахтера» со стороны Громыко и Рыбака? С их стороны это неправильно. Земля круглая»
Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб озвучил задачу клуба на сезон-2020.
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