Юрий Вернидуб: «Критика «Шахтера» со стороны Громыко и Рыбака? С их стороны это неправильно. Земля круглая»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер солигорского «Шахтера» озвучил задачу клуба на сезон-2020.

«На меня вышли и пригласили. Я не пришел в «Шахтер», когда здесь был Ташуев. Пришел после того, как главного тренера в команде уже не было. Это наша жизнь. Сегодня ты работаешь, а завтра уходишь.

Задача стоит выиграть все внутренние трофеи. Я озвучил ее нашим футболистам. Будем делать все для того, чтобы эту задачу выполнить.

Критика клуба со стороны Громыко и Рыбака? Мне сложно объяснить. Рыбак пять лет в клубе провел. Считаю, что бы не происходило, нужно поблагодарить за проведенное время. Думаю, по финансовой части никаких проблем не было. Руководство старалось.

Считаю, что с их стороны это неправильно. Земля круглая. Возможно, завершат карьеру и захотят тренировать. Думаю, в их не очень захотят видеть», – сказал Вернидуб.

«Делалось все, чтобы меня убить». Громыко – о том, как расходился с «Шахтером», и почему не оказался в БАТЭ

«В «Шахтере» футбол отошел на второй план. На первом месте – деньги». Рыбак – о бардаке в Солигорске