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Роман Достанко: «Изначально бежали вперед. Вышли заряженные на победу. Не знаю, что-то не получилось»

12.01.2020 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Роман Достанко поделился эмоциями после игры со «Спартаком» (1:5).

– Изначально бежали вперед. Вышли заряженные на победу. Не знаю, что-то не получилось.

– Что нужно сделать, чтобы в матче с ЦСКА показать другой результат?

– Восстановиться хорошо. Проанализировать игру и сегодня же ее забыть. Плюс готовиться к следующей игре, – сказал Достанко.

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Теги: Минск
 
 
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Защитник минского «Динамо» Роман Достанко поделился эмоциями после игры со «Спартаком» (1:5).
 
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