|
Роман Достанко: «Изначально бежали вперед. Вышли заряженные на победу. Не знаю, что-то не получилось»
12.01.2020 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
– Изначально бежали вперед. Вышли заряженные на победу. Не знаю, что-то не получилось.
– Что нужно сделать, чтобы в матче с
– Восстановиться хорошо. Проанализировать игру и сегодня же ее забыть. Плюс готовиться к следующей игре, – сказал Достанко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роман Достанко: «Изначально бежали вперед. Вышли заряженные на победу. Не знаю, что-то не получилось»
Защитник минского «Динамо» Роман Достанко поделился эмоциями после игры со «Спартаком» (1:5).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)