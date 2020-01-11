Роман Достанко: «Изначально бежали вперед. Вышли заряженные на победу. Не знаю, что-то не получилось»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского Роман Достанко поделился эмоциями после игры со « (1:5).

– Изначально бежали вперед. Вышли заряженные на победу. Не знаю, что-то не получилось.

– Что нужно сделать, чтобы в матче с показать другой результат?

– Восстановиться хорошо. Проанализировать игру и сегодня же ее забыть. Плюс готовиться к следующей игре, – сказал Достанко.

«Динамо» отметило 10-летний юбилей на «Минск-Арене»: Тэйлор пропустил 3 шайбы после 9 бросков, а от разгрома спас Спунер