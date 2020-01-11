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Пеп на вопрос про Агуэро: «Лучший – Месси. Он 9-й, 10-й, 11-й, 6-й и 4-й номер»
12.01.2020 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Лучший – Месси.
– Ок, может быть,
– Месси – это и «девятка», и «десятка», и 11-й номер, и 6-й, и 4-й, – заявил Гвардиола.
Также испанский специалист похвалил Агуэро после его хет-трика.
«Он легенда. Тьерри Анри – один из самых фантастических игроков в истории этой лиги, и он будет гордиться тем, что Серхио побил его рекорд (Агуэро забил 177-й гол в АПЛ и стал лучшим бомбардиром-легионером лиги, обогнав Анри). Анри был легендой,
Агуэро – невероятный человек. Нельзя достичь подобного, не будучи парнем, любящим футбол», – сказал Гвардиола.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он Серхио Агуэро лучшим форвардом в своей карьере.
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